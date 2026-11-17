A Brad Pitt le encantaría hacer de villano frente al nuevo James Bond, el británico Robert Pattinson, aunque apuntó que su amigo Javier Bardem, que fue el malo de ‘Skyfall’ (2012) lo hizo muy bien.

“Si me lo proponen... mi amigo Javier Bardem lo hizo tan bien..., son palabras mayores, pero lo aceptaría”, dijo tras guiñar un ojo a la cámara diciendo: “Robert... Denis...”, en referencia a Pattinson y al canadiense Villeneuve, que será el director de la próxima aventura de 007.

“¡Apuntadme para el papel de villano! ¡Que Denis Villeneuve coja el móvil, vamos!”, agregó en declaraciones a los medios en la alfombra roja previa al estreno en Los Ángeles (EE.UU.) de ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’ (‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’), secuela de ‘Once Upon a Time in... Hollywood’ (‘Érase una vez en... Hollywood’, 2019).

La elección de Pattinson también fue alabada por Pitt: “Me encanta la idea, me encanta lo que ha estado haciendo, me encantan sus elecciones, creo que es una buena elección, es genial”.

Esta es la fotografía promocional oficial de Robert Pattinson como el nuevo James Bond tras anunciarse al actor británico como el séptimo intérprete del icónico agente 007 (Foto: Amazon MGM Studios)

Robert Pattinson, el nuevo 007

El actor de 40 años ha sido elegido para encarnar al más famoso de los espías y suceder a su compatriota Daniel Craig, anunció este lunes Amazon MGM Studios.

Es “el mayor honor de mi vida”, declaró Pattinson, citado en el comunicado.

Pattinson será el séptimo actor que encarne al famoso espía. Antes que él y que Daniel Craig, lo hicieron Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan.

“Desde el punto de vista de Amazon MGM, no es difícil de entender por qué Pattinson era la opción más clara”, comentó la revista estadounidense Variety. “Es, sin duda, la estrella de cine más solicitada de 2026, y sus éxitos en taquilla lo demuestran”.

El actor de rostro anguloso se dio a conocer en la saga Harry Potter, pero fue la franquicia “Crepúsculo” (2008) la que lo catapultó a la fama internacional y a las páginas de la prensa del corazón por su relación con su compañera de reparto, Kristen Stewart.

Después de otros papeles en comedias románticas como “Recuérdame” (2010) o “Agua para elefantes” (2011), Pattinson conquistó a la crítica al adentrarse en un cine más independiente.

Nacido el 13 de mayo de 1986 en Londres, comenzó en el teatro aficionado antes de su papel secundario de Cedric Diggory en “Harry Potter y el cáliz de fuego” (2005).