Argentina puede caer en default en el 2020 con o sin Macri

El economista argentino Miguel Angel Broda advirtió que su país "no va a tener plata para pagar la deuda" durante el año que viene, y sostuvo que la posibilidad de un default puede darse aún si Mauricio Macri logra la reelección.

La semana pasada la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, reconoció que subestimó la "situación increíblemente complicada" de la economía argentina y también admitió que controlar la inflación "tomó mucho más tiempo" de lo proyectado inicialmente.

"No tenemos la plata para pagar la deuda en el 2020. Tenemos que colocar deuda, preferentemente en el mercado doméstico. Para eso tendremos que hacer programas que intensifiquen la consolidación fiscal y el control de los agregados monetarios, para bajar el riesgo", sostuvo Broda en una entrevista que brindó a El Cronista.

Además, advirtió que "con Macri no es cero la posibilidad de un default, porque no tenemos los fondos para pagar lo que debemos. Necesitamos tener acceso a colocar deuda. Se nos acaba el pulmotor del Fondo. El año que viene no vamos a tener el flujo trimestral del dinero del FMI".

"La economía tocó fondo. Probablemente se quede acá. Algunas de las medidas que tomó el Gobierno pueden estimular un poco el consumo. La masa salarial real todavía sigue cayendo pero desaceleró fuertemente y con las nuevas paritarias puede que deje de caer o haya una leve suba, con lo cual puede haber algún pequeño estímulo para el consumo", agregó.

Respecto a las próximas elecciones, Broda opinó que la economía "no va a ayudar al oficialismo y es muy probable que en las primarias pierda. Si la distancia es 5 ó 6 puntos menos que los Fernández, puede ser que se revierta el resultado en las elecciones de octubre. Pero si fuera más, eso va a afectarlas expectativas y vamos a tener más demanda de dólares y un poco más de inestabilidad".

"A pesar de que el movimiento de Alberto Fernández parece más moderado que el kirchnerismo, el mundo hoy ve con preocupación la orientación de su equipo económico. Si Argentina no continúa lo que está haciendo, vienen tiempos muy difíciles por delante", agregó.