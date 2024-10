En el competitivo mundo laboral actual, las entrevistas de trabajo son momentos decisivos tanto para los candidatos como para los empleadores. En este contexto, Gary Shapiro, el CEO de la Consumer Technology Association (CTA), ha revelado una pregunta clave que siempre plantea a los postulantes: “¿Cuándo puedes empezar?” Aunque parece una pregunta sencilla, la respuesta que brinde un candidato puede resultar inmediatamente descalificadora.

La importancia del compromiso

Shapiro ha sido el CEO de la CTA durante más de tres décadas, y su experiencia le ha enseñado que la forma en que las personas dejan sus trabajos es un indicador crítico de su compromiso. Si un candidato dice que puede comenzar en menos de dos semanas y actualmente está empleado, para Shapiro, eso es una señal de alerta. “No consiguen el trabajo, porque tratarán a nuestra organización de la misma manera que a su anterior empleador”, explica.

La razón detrás de esta postura es sencilla: quiere empleados que demuestren un nivel de compromiso con su organización, incluso si no aman su trabajo actual. La consideración de no dejar a un empleador “colgando” es fundamental para él. Esta regla no se aplica a quienes están desempleados, ya que su situación es diferente.

Al integrar esta pregunta los empleadores pueden tomar decisiones más informadas y acertadas. (Freepik)

Un ejemplo de éxito

Shapiro menciona un caso específico en el que aplicó esta pregunta a una candidata que finalmente contrató como directora de operaciones de la CTA. Su respuesta fue que necesitaba hasta seis semanas para realizar una transición adecuada desde su anterior trabajo. “Estaba muy agradecido de que respondió de esa manera”, recuerda Shapiro. “Dije: ‘Eso es perfecto. Tienes el trabajo’”.

Este enfoque muestra cómo una respuesta reflexiva no solo demuestra compromiso, sino también responsabilidad y ética profesional. En el ámbito laboral, estas cualidades son esenciales para el éxito a largo plazo.

Comprendiendo la pregunta

Joyce Guan West, una ejecutiva y coach de carrera basada en San Francisco, señala que, a primera vista, la naturaleza decisiva de esta pregunta puede parecer extrema. Sin embargo, enfatiza que no debería ser utilizada como una pregunta independiente. Si se combina con otras preguntas que se centran en los valores y motivaciones del candidato, puede resultar muy efectiva para evaluar si sus valores coinciden con los de la organización.

“Me sorprendería que la mayoría de los candidatos de alta calidad, especialmente en niveles ejecutivos, dijeran que pueden comenzar en menos de dos semanas”, afirma West. Esto se debe a que los candidatos en niveles superiores suelen necesitar más tiempo para realizar una transición adecuada.

En un mundo laboral cada vez más competitivo, entender cómo y por qué las personas dejan sus trabajos puede marcar la diferencia entre un nuevo empleado exitoso y uno que no cumple con las expectativas. (Pexels)

Haciendo las preguntas correctas

West aconseja complementar la pregunta de Shapiro con otras que indaguen sobre el interés del candidato en el rol y la empresa, así como las razones detrás de su búsqueda de un nuevo empleo. Un candidato bien preparado debería haber investigado y ofrecer respuestas entusiastas y convincentes, evitando cualquier comentario negativo sobre experiencias laborales anteriores.

Estas preguntas adicionales son cruciales para identificar a alguien que “haga lo correcto”, en lugar de alguien que solo busque su propio interés. La forma en que un candidato aborda la transición de su trabajo anterior puede ser reveladora sobre su ética de trabajo y su potencial para contribuir positivamente a la nueva organización.