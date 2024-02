Con más de 100 millones de espectadores por edición, la final de NFL es el espectáculo más visto en Estados Unidos, y el Super Bowl LVIII no será la excepción, no solo por el encuentro entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers por el codiciado Vince Lombardi, sino también por el Halftime Show, que este 2024 estará a cargo de Usher.

No solo será el espectáculo deportivo lo que atrae millones de miradas, sino también los anuncios publicitarios exclusivos y los adelantos de series y películas que se estrenan durante el medio tiempo.

Con todo esto, el Super Bowl LVIII es un evento multimillonario, por lo que se espera que celeb de Estados Unidos reciba un generoso pago por llevar a cabo el espectáculo. Sin embargo, esto no es del todo cierto.

El cantante estadounidense estará presente en el Halftime Show del Super Bowl 2024 (Foto: Usher / Instagram)

¿CUÁNTO COBRARÁ USHER POR EL HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL 2024?

El cantante tendrá la responsabilidad de dirigir el espectáculo durante 13 minutos, en los que la atención del mundo estarán en su performance y en los anuncios incluidos en este segmento.

Además, será la segunda oportunidad consecutiva en la que Apple Music es el patrocinador oficial del halftime show, tomando la posta de Pepsi, que terminó contrato con la NFL en 2021 con The Weeknd’s.

Sin embargo, aunque la posición del cantante es clave y el segmento multimillonario, lo cierto es que Usher no recibirá pago alguno por su presentación en el show de medio tiempo . De hecho, ninguna figura ha recibido un dólar por aparecer en el segmento.

¿POR QUÉ LOS ARTISTAS NO COBRAN DINERO POR EL SUPER BOWL 2024?

Figuras como Prince, Beyoncé, Justin Timberlake, Bruno Mars, Katy Perry, Lady Gaga, Travis Scott, Eminem, 50 Cents, Snoop Dog, Rihanna, entre otros, no han recibido pago alguno por su participación en el espectáculo, pero eso no significa que los artistas no obtengan algunas ganancias.

Al ser un espectáculo visto por más de 100 millones de personas, las interacciones del artista aumentan en redes sociales y plataformas musicales, lo cual dispara la reproducción de sus temas en YouTube, Spotify, entre otros.

Esta visibilidad obtenida se refleja también en las giras musicales y patrocinios, pues la exposición aumenta la demanda de boletos en los conciertos y los distintos auspicios y campañas publicitarias.

Cabe destacar que el único artista que ha recibido un pago por su participación en el Halftime Show fue Michael Jackson, pero este monto fue donado íntegramente a la “Heal the World Foundation”, la organización benéfica fundada por el fallecido “Rey del pop”.