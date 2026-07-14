Desde el 1 de julio de 2026, la ley HB 7031E —promulgada por el gobernador Ron DeSantis— introduce en Florida una reforma tributaria que incluye un programa para devolver hasta US$500 del impuesto sobre las ventas a propietarios que compren e instalen productos certificados para reforzar sus viviendas contra vientos y escombros. Florida, que cada año se enfrenta a la temporada de huracanes, busca así aliviar el gasto que afrontan muchas familias tanto en zonas costeras como en áreas del interior y, al mismo tiempo, aumentar la resiliencia ante tormentas más fuertes. La medida es temporal y establece plazos y requisitos (por ejemplo, la exención homestead y un “just value” dentro del límite) que conviene revisar antes de solicitar el beneficio.

¿QUÉ ESTABLECE LA LEY HB 7031E?

Si se revisa el texto de la HB 7031E, uno de los cambios más relevantes para propietarios es la creación de un programa de reembolso del impuesto sobre las ventas (sales tax) pagado al adquirir ciertos productos de protección contra huracanes. No es un subsidio directo para la compra; es la devolución del sales tax ya pagado, con un tope de US$500 por vivienda elegible.

En otras palabras:

No es un pago por adelantado.

Es la devolución del impuesto estatal que ya pagaste en la compra.

El tope es de US$500 por vivienda elegible.

Aspecto Detalle Ley HB 7031E Entrada en vigor 1 de julio de 2026 Beneficio Reembolso del impuesto sobre las ventas (sales tax) Monto máximo Hasta US$500 por vivienda elegible Objetivo Incentivar el refuerzo de viviendas frente a huracanes Vigencia de la disposición Hasta el 30 de junio de 2030 (salvo prórroga legislativa)

Florida es una de las zonas de Estados Unidos que más sufre con los huracanes (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL REEMBOLSO?

No todas las propiedades califican. Para ser elegible, la vivienda debe cumplir estas condiciones:

Tener la exención Homestead (Homestead Exemption).

Ser una vivienda construida de forma permanente (site-built dwelling).

Tener un “just value” (valor justo) de US$700,000 o menos.

No ser casa móvil, vivienda manufacturada o remolque.

¿QUÉ PRODUCTOS ESTÁN CUBIERTOS?

La norma limita el beneficio a productos específicos destinados a aumentar la resistencia frente a huracanes. Entre los cubiertos están:

Puertas resistentes a impactos.

Puertas de garaje resistentes a impactos.

Ventanas resistentes a impactos.

Requisitos técnicos: los productos deben cumplir estándares reconocidos (por ejemplo, ASTM, AAMA o especificaciones del Florida Building Code) para garantizar que realmente ofrecen protección ante vientos extremos y escombros.

¿CÓMO SOLICITAR EL REEMBOLSO?

La solicitud se presenta ante el Florida Department of Revenue mediante un formulario oficial y debe incluir documentación que respalde la compra y la instalación. Documentos típicos requeridos:

Documento requerido Descripción Nombre y dirección del propietario Datos del solicitante Dirección de la vivienda Debe corresponder a la propiedad elegible Declaración jurada Indicando el costo de los productos y el impuesto pagado Recibos de compra Deben demostrar el pago del impuesto sobre las ventas

Además, el propietario debe declarar bajo juramento que los productos fueron instalados en la vivienda elegible. Cada propietario puede solicitar el beneficio para una sola vivienda elegible.

Fechas importantes:

Compras elegibles: del 1 de julio de 2026 al 30 de junio de 2029.

Presentación de solicitudes: del 1 de julio de 2026 al 30 de septiembre de 2029.

Tiempo para revisar la solicitud: hasta 30 días hábiles.

Emisión del reembolso tras aprobación: hasta 30 días hábiles adicionales.

Ron DeSantis firmó esta ley el 29 de junio (Foto: AP)

UNA MEDIDA ENFOCADA EN LA PREPARACIÓN ANTE HURACANES

Florida es uno de los estados más expuestos a ciclones tropicales en Estados Unidos. Para muchas familias —familias de inmigrantes que llegaron a Florida buscando estabilidad, dueños de casas en barrios con fuerte presencia hispana, y residentes de comunidades costeras donde la vivienda es inversión principal— reforzar una vivienda puede ser una inversión alta. Este reembolso de impuesto no cubre el costo total de mejoras estructurales, pero baja la barrera de entrada para instalar dispositivos que pueden marcar la diferencia en una tormenta.

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