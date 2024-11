Cuando se piensa en Dave Bautista, vienen a la mente imágenes de combates épicos en la WWE y actuaciones recordadas en Hollywood, especialmente la de Drax el Destructor en Guardianes de la Galaxia. Sin embargo, pocos saben que detrás de su éxito, Bautista ha aprendido importantes lecciones sobre el dinero, a menudo fruto de experiencias personales marcadas por la adversidad. Recientemente en TikTok, Bautista reveló su mejor consejo para quienes desean vivir sin preocuparse por las finanzas.

En su época en la lucha libre, Bautista logró amasar su fortuna. En sus mejores años, superó los 10 millones de dólares de ingresos anuales y el dinero lo desbordó tanto que lo desperdició en lujos innecesarios: “Cuando tienes dinero te lo quieres comprar todo, estuve a punto de quedarme sin casa”, explica a la cuenta de TikTok @theschoolofhardknocks. Sin embargo, el destino le tenía preparado una segunda oportunidad y esta vez no la desperdiciaría.

Dave Bautista ofreció una serie de consejos financieros. (Foto: TikTok theschoolofhardknocks)

El consejo para vivir sin preocuparte por el dinero

Precisamente cuando se hallaba en su momento más difícil, le empezaron a alcanzar propuestas de productoras que necesitaba hombres con apariencia ruda para diversas películas. Sin dudarlo empezó a tomarlas. Esto hizo que recuperara sus ingresos de manera progresiva y aplicó el consejo que le dio otro famoso de la lucha libre: el Undertaker: “vive siempre por debajo de tus posibilidades”.

Dave Bautista y Triple H. (Foto: Instagram WWE)

Bautista revela que hoy su situación actual es bastante distita a la que tenía: “Ahora doy más importancia al dinero que tengo en el banco y no a los lujos que no necesito. No me hace falta tener un Bugatti, me encantaría tenerlo pero no pienso pagar 3 o 5 millones por un coche, porque no lo necesito”, concluyó.