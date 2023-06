Stockton Rush es el piloto a cargo del viaje que ha puesto en vilo al mundo: la travesía del submarino Titán que está desaparecido desde el domingo 18 de junio, cuando hacía una de sus habituales incursiones para ver los restos del Titanic. El responsable de manejar la nave es el CEO y fundador de la empresa OceanGate Expeditions. ¿Sabías que quiso ser astronauta? MAG te cuenta más detalles del empresario estadounidense.

Uno de los datos particulares que han aparecido en las últimas horas, además de la búsqueda incansable de las autoridades de Estados Unidos y Canadá para encontrar a los millonarios, es que la esposa del piloto, Wendy Rush, es tataranieta de una pareja de magnates que murió en el Titanic, de acuerdo a The New York Times.

La también directora de Comunicaciones de OceanGate Expeditions es descendiente de Isidor e Ida Rush, los más ricos del famoso barco que se hundió en 1912. La tragedia podría repetirse si se concretan los terribles pronósticos sobre la desaparición del submarino Titán piloteado por Stockton.

La noticia de la emergencia sobre la tripulación perdida en el mar Atlántico también ha generado preguntas y dudas sobre la seguridad del Titán. Estas interrogantes, además, ya habían sido abordadas antes incluso por el mismo Rush.

Stockton Rush en un viaje a bordo del Titán (Foto: OceanGate Expeditions / Instagram)

¿QUIÉN ES STOCKTON RUSH?

Stockton Rush es el fundador y CEO de OceanGate Expeditions, la empresa que hace viajes bajo el mar para ver, en vivo y en directo, los restos del Titanic, el famoso barco que se hundió en 1912 y cuya historia fue llevada al cine por James Cameron. Rush, empresario estadounidense de 61 años, es el piloto del submarino Titán, el cual se encuentra desaparecido desde el domingo 18 de junio.

La tripulación, conformada por cinco personas, es buscada por las autoridades de Estados Unidos y Canadá, en un esfuerzo contrarreloj por el limitado oxígeno que tendrían Stockton, Hamish Harding, Paul-Henri Nargeolet, Shahzada Dawood y Suleman.

El piloto estudió Ingeniería Aeronáutica en la Universidad de Princeton, a la que sumó una especialización de piloto comercial. Tuvo grandes momentos al convertirse en la persona más joven en contar con una licencia para manejar un jet DC8.

Fue ingeniero de pruebas del avión de combate F-15 de McDonell Douglas, la compañía encargada de fabricar los Boeing, en 1984, y participó en otros proyectos. Su más grande sueño, sin embargo, era ser astronauta. ¿Por qué no pudo concretar esa meta?

QUISO SER ASTRONAUTA

Stockton Rush fundó la empresa OceanGate Expeditions en 2009 y dijo hacerlo para seguir sus sueños de explorador, ya que no pudo ser astronauta, como lo había soñado desde pequeño. ”Toda mi vida quise ser astronauta. Yo era parte de la multitud que quería participar en Apollo. Para conseguir ese objetivo intenté ser piloto de combate, pero mi vista no era lo suficientemente buena”, manifestó el empresario a CBS en 2022.

Por ello, entendió, a través de una epifanía, que “no se trataba de ir al espacio”. “No se trataba de ir al espacio. Se trataba de explorar. Y me di cuenta de que el océano es el universo. Ahí es donde está la vida”, agregó al citado medio.

Stockton Rush en una charla sobre sus viajes cerca del Titanic (Foto: OceanGate Expeditions / Instagram)

“LA SEGURIDAD ES PURO DESPERDICIO”

Stockton Rush fue consultado por CBS sobre los supuestos inconvenientes que tenía el submarino Titán para llegar hasta los restos del Titanic, los cuales no serían del todo seguros para los tripulantes. El piloto dio algunas polémicas declaraciones, pero dejó en claro que tenía la garantía de haber trabajado con Boeing, la Nasa y la Universidad de Washington.

“La seguridad es puro desperdicio. Si solo quieres estar a salvo, no salgas de tu cama. No te subas a tu auto. No hagas nada”, manifestó Rush ante las constantes repreguntas del periodista de dicho medio de comunicación.

Y agregó que “esté seguro de que el compartimiento central no se destruirá por la presión sobre los ocupantes. Los propulsores pueden dejar de funcionar, las luces se pueden apagar y todo lo demás puede fallar y todavía estarás a salvo”.