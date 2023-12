La muy esperada película “Rebel Moon”, bajo la dirección de Zack Snyder, ha generado gran expectación como uno de los lanzamientos más aguardados de este año en la plataforma de Netflix. No obstante, con el debut de su primer capítulo, “Part One: A Child of Fire” (“Primera parte: La niña de fuego” en español), los críticos cinematográficos han iniciado el diálogo compartiendo sus opiniones y primeras impresiones. ¿Deseas descubrir sus veredictos? Sigue leyendo para adentrarte en las reflexiones iniciales sobre esta épica producción.

La primera parte de “Rebel Moon” debutó el 21 de diciembre de 2023 en la plataforma de streaming, aunque previamente tuvo una proyección limitada en algunos cines de Estados Unidos.

Ambientada en un fascinante universo que mezcla fantasía, aventura y ciencia ficción, la historia gira en torno a una colonia pacífica en el límite de la galaxia amenazada por los ejércitos del tirano soberano Balisarius.

Ante la desesperación, envían a una joven con un pasado misterioso en busca de guerreros de planetas vecinos para resistir la amenaza.

A pesar de obtener un sólido 73% de aprobación por parte de la audiencia en Rotten Tomatoes, la crítica profesional no se ha mostrado igual de entusiasmada, otorgándole tan solo un 22%. ¿Cuál es el motivo detrás de esta disparidad? A continuación, te lo explicamos detalladamente.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Rebel Moon”.

LOS COMENTARIOS DE LA CRÍTICA SOBRE “REBEL MOON - PART ONE: A CHILD OF FIRE”

Aunque la película ha logrado cautivar a una parte del público, la discrepancia entre la recepción de la audiencia y la crítica profesional ha generado debate. Los comentarios de los expertos sobre “Rebel Moon - Primera parte: La niña de fuego” señalan que Zack Snyder mantiene sin duda su distintivo estilo visual, caracterizado por su audacia y originalidad. Sin embargo, el elogio visual no logra compensar las deficiencias de una historia que se compone mayormente de varios tropos de ciencia ficción y fantasía ya familiares.

Los comentarios críticos han sido contundentes, resaltando la falta de profundidad en la trama, la simplicidad de los diálogos y la repetición de una temática conocida sin ofrecer nada novedoso. La película ha sido sometida a evaluaciones rigurosas que destacan la necesidad de una narrativa más robusta y una originalidad que no logra destacar en esta entrega.