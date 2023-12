Es común que los suscriptores de Netflix estén pendientes de los estrenos más populares de la plataforma de streaming y, durante la última semana diciembre del 2023, parece que el trono se lo llevó una aventura espacial con un extenso elenco y que marca el retorno de un famoso director de Hollywood. Esta no es otra que “Rebel Moon - Part One: A Child of Fire”, película de Zack Snyder que te presentamos hoy.

Vale precisar que la producción se titula “Rebel Moon - Parte uno: La niña del fuego” en español y se desarrolla a lo largo de 125 minutos, por lo que la ciencia ficción y la acción acompañan a los espectadores durante más de dos horas.

Asimismo, como mencionamos previamente, es el retorno de Snyder a la dirección, tras el estreno de “Army of the Dead”, “Army of Thieves” y la famosa “Zack Snyder’s Justice League” en el 2021. Por ello, es uno de los lanzamientos que más entusiasmó a los fans del también realizador de “300″.

Y eso es algo que se ha visto reflejado en las cifras de visualizaciones: según datos de FlixPatrol, desde su llegada a Netflix, la película ocupa el primer puesto de producciones más vistas a nivel mundial en la popular plataforma de streaming. ¡Todo un logro para el cineasta!

Por si fuera poco, ya se anunció que la secuela “Rebel Moon: The Scargiver” (”Rebel Moon - Parte dos: La guerrera que deja marcas”) se estrena en el 2024 y, para muchos, es uno de los lanzamientos más esperados del año.

SINOPSIS DE “REBEL MOON - PART ONE: A CHILD OF FIRE”

“Rebel Moon - Part One: A Child of Fire” es una épica ópera espacial que se desarrolla en un universo que está dominado por el gobierno corrupto de la Madre Mundo.

No obstante, cuando este decide invadir la tierras de Veldt, la misteriosa Kora pone resistencia y se convierte en la única opción de la pacífica colonia para sobrevivir a la amenaza del poder tiránico.

De esta forma, ella reúne a un grupo dispuesto a luchar, formado por forasteros, insurgentes, campesinos y huérfanos de guerra de varios planetas unidos por una causa común: la redención y la venganza.

En ese sentido, mientras la sombra de todo un reino se cierne sobre la más improbable de las lunas, se libra una batalla por el destino de una galaxia y se forja un nuevo ejército de héroes.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “REBEL MOON - PART ONE: A CHILD OF FIRE”

¿CÓMO VER LA PELÍCULA “REBEL MOON - PART ONE: A CHILD OF FIRE”?

Para disfrutar de “Rebel Moon - Part One: A Child of Fire” desde la comodidad de tu hogar, solo necesitas una suscripción al servicio de streaming Netflix. Recuerda que su secuela también estará disponible en la plataforma.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “REBEL MOON - PART ONE: A CHILD OF FIRE”

A continuación, conoce a las estrellas que forman parte del elenco de “Rebel Moon - Part One: A Child of Fire”: