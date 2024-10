Algunas riñas entre famosos, como la de Noel y Liam Gallagher o la de Taylor Swift y Kanye West, han encontrado resolución. Sin embargo, otras no se solucionan hasta que es demasiado tarde, como ocurrió con Frank Fritz y Mike Wolfe, conductores de “Cazadores de tesoros”. Su relación fue clave para el éxito del programa, pero su distanciamiento acabó marcando el final de su historia juntos.

¿Y por qué hasta que es muy tarde? Lamentablemente, Frank Fritz falleció el lunes 30 de septiembre a los 60 años, como anunció su excompañero Mike Wolfe en redes sociales al día siguiente.

“Con el corazón roto les comparto a todos ustedes que Frank falleció anoche. Conozco a Frank desde hace más de la mitad de mi vida y lo que han visto en la televisión siempre ha sido lo que yo he visto, un soñador que era tan sensible como divertido”, escribió Wolfe junto a una foto de los dos en su cuenta de Instagram.

Mike Wolfe confirma el fallecimiento de su excompañero Frank Fitz (Foto: Mike Wolfe / Instagram)

Durante más de una década, él y Wolfe fueron el dúo dinámico del programa, recorriendo el país en busca de antigüedades. Sin embargo, tras una pelea en 2020, Wolfe continuó presentando el show sin Fritz, lo que marcó el final de su colaboración televisiva y de una amistad que nunca pudo ser reparada antes de la triste partida de Frank.

LA PELEA DE LOS CONDUCTORES DE “CAZADORES DE TESOROS” ESTUVIERON PELEADOS

La divertida relación entre Mike Wolfe y Frank Fritz fue el alma de “Cazadores de Tesoros”. Los fans adoraban verlos viajar por el país en busca de antigüedades, pero cuando dejaron de hablarse, ¡el drama detrás de cámaras superó cualquier tesoro que hayan encontrado! ¿Qué pasó realmente entre estos dos amigos de más de 40 años?

Nunca se reveló con certeza qué sucedió entre los conductores de Cazadores de Tesoros, ya que cada uno dio su propia versión de los hechos. Por un lado, Frank Fritz aseguró que Mike Wolfe se alejó inexplicablemente tras su salida por problemas de salud, sugiriendo que quizás Mike prefería beneficiar a su hermano Robbie en el programa en lugar de apoyarlo a él.

"Cazadores de Tesoros" empezó a emitirse en el 2009 con Mike Wolfe y Frank Fitz como conductores (Foto: History Channel)

En contraste, Mike explicó que el distanciamiento fue resultado de las dificultades que Frank enfrentaba con sus adicciones, las cuales afectaban no solo su vida personal, sino también a quienes lo rodeaban.

LO QUE HABÍA DICHO FRANK

Frank salió del programa en 2020 por problemas de salud, pero según él, eso no fue lo peor. En una entrevista con The Sun en julio de 2021, Fritz reveló que, aunque Mike sabía de su cirugía de espalda y su lucha contra la enfermedad de Crohn, nunca se preocupó en llamarlo: “No he hablado con Mike en dos años. Sabía que tenía la espalda mal, pero no me llamó para preguntarme cómo estaba. Así son las cosas” .

Para Fritz, la relación que tenía con Wolfe era especial, una química que no se puede forzar: “No se puede meter a dos personas en una camioneta y obtener la química que se obtiene de mí y Mike. Nos conocemos desde hace unos 40 años. Podemos terminar las frases del otro”.

Sin embargo, Frank también sintió que Wolfe lo había reemplazado por su hermano Robbie: “Creo que Mike quiere que su hermano Robbie esté allí para reemplazarme” .

LO QUE HABÍA DICHO MIKE WOLFE

Mike Wolfe, por su parte, fue más diplomático sobre la salida de Frank. En julio de 2021, anunció oficialmente que Fritz no volvería al programa: “Extrañaré a Frank, como todos ustedes, y rezo por lo mejor y por todas las cosas buenas para él en la próxima parte de su viaje” .

Sin embargo, Danielle Colby, compañera de ambos en el programa, dio una perspectiva más dura sobre la situación, mencionando las luchas de Frank con sus adicciones. “Estoy realmente triste por la pérdida de Frank en el programa”, escribió en Instagram. “Estoy increíblemente triste por sus luchas... debemos ser responsables de nuestras acciones cuando causamos inestabilidad o dolor y sufrimiento a los demás” .

Mike también comentó sobre el difícil camino que Frank había seguido: “Frank está pasando por mucho personalmente con las adicciones. Es lamentable que haya tomado decisiones que lo han dejado como está” .