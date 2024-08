Es bien sabido que toda persona necesita dormir. No es recomendable no darse el tiempo para soñar, pues ese momento es fundamental para recuperar fuerzas y así poder estar al 100 % para realizar las distintas actividades que tengamos pendientes. Te cuento esto para entrar al tema de la sudoración nocturna. Para algunos, eso impide tener un descanso óptimo y es considerado preocupante. Es por eso que en este artículo te hablaré sobre los distintos motivos por los que uno puede llegar a sudar al dormir.

El medio Men’s Health, luego de haber realizado consultas al departamento médico de MartiDerm sobre el tema indicado, dio a conocer las diferentes causas, las cuales a continuación te detallaré para que puedas estar bien informado(a).

Esta imagen muestra a un hombre durmiendo en su cama. (Foto: freepik)

¿Por qué una persona suda al dormir?

Hay que empezar diciendo que sudar al dormir, por lo general, es algo normal, ya que responde a una necesidad de eliminar calor corporal. Esto, según la citada fuente, “puede responder a situaciones normales como aumento de la temperatura por estar excesivamente abrigados, calor ambiental o incluso factores emocionales”, como una pesadilla.

Ojo que también el estrés y el agobio pueden causar la sudoración al dormir. No creas que no. A su vez, el hecho de tomar algunos medicamentos. Por ejemplo, los antidepresivos. Y cómo olvidar el famoso reflujo. Es decir, a la acidez después de comer, problemas al ingerir los alimentos, dolor en el pecho, etc.

Ten en cuenta que si sudas mucho al dormir, a tal punto de tener que cambiar la ropa de cama, lo correcto es descartar problemas de salud más relevantes, como infecciones crónicas, tumores, etc. De igual manera, es mejor visitar al doctor si es que la sudoración nocturna está acompañada de cansancio general, fiebre, pérdida de apetito o peso, tiritona, entre otras cosas.