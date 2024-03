A lo largo de los años, los Academy Awards, también conocidos como los Premios Oscar, han dejado momentos emotivos y en la edición de 2023, uno de los que se ganó los aplausos fue el discurso de Ke Huy Quan al recibir la estatuilla dorada por su papel en “Everything Everywhere All At Once”.

En “Todo en todas partes al mismo tiempo”, el actor interpreta a Waymond Wang, un joven que huye con el amor de su vida a Estados Unidos, pero tras varios años en el país, descubre que su vida ha cambiado mucho y esto podría condenar su relación, además de traerle consecuencias con las autoridades.

Ke Huy Quan acepta el Oscar a Mejor actor de reparto por "Everything Everywhere All At Once". Es la primera vez en toda su carrera que gana el premio (Foto: Patrick T. Fallon / AFP).

KE HUY QUAN, EL VIETNAMITA QUE CAMBIÓ LA ACTUACIÓN POR LA PRODUCCIÓN

Y es que el actor vietnamita de 52 años, al igual que su personaje, migró a Estados Unidos para tener una nueva historia. En su caso, fue uno de los tantos refugiados que dejó Saigón antes de que la ciudad de Vietnam del Sur cayera bajo el régimen comunista.

Desde muy pequeño se interesó en ka actuación y su primer papel sería a los 12 años como Tapón, el joven compañero de Indiana Jones en “El templo de la perdición”, papel que repetiría en “La última cruzada”, la segunda entrega de la trilogía.

Al año siguiente sería parte de “Los Goonies”, interpretando a Data, un niño superdotado. En 1984, el vietnamita se llevó el premio a Mejor Artista Joven. Sin embargo, los papeles comenzaron a escasear y cada vez lo convocaban menos a las audiciones.

“Hice una serie de televisión para CBS en 1986 y después de eso los papeles se hicieron más pequeños y las oportunidades más escasas. Esperaba un año o año y medio entre papeles”, señaló el actor.

Tras un decepcionante casting, el actor decidió cambiar de ocupación, aunque sin alejarse de su vocación: se unió a la Escuela de Artes Cinematográficas de la USC y se especializó como coordinador de dobles y asistente de dirección. Ahora estaría detrás de cámaras. En este periodo, fue coreógrafo de escenas de acción para “X-Men” y “El único”.

Ke Huy Quan es el ganador del Oscar al Mejor actor de reparto por "Everything Everywhere All at Once". (Foto: Dana Pleasant/Invision/AFP)

EL REGRESO DE KE HUY QUAN Y LA GLORIA EN LOS PREMIOS OSCAR

Todo cambió cuando el director Daniel Kwan encontró un curioso GIF navegando en Twitter, el cual mostraba al pequeño Ke Huy Quan en su participación en “Indiana Jones” y tuvo una revelación. Ese actor podría ser clave en su nueva producción.

“Empecé a hacer cálculos mentalmente. Pensé que él tendría la edad adecuada. ¿Qué está haciendo ese tipo?”, señaló en conversación con Entertainment Weekly.

Como si todo estuviera predestinado, el vietnamita había decidido volver a la actuación y solo una semana antes se había unido a una agencia de representación tras casi 20 años sin contar con un mánager.

Pasaron unos días y lo llamaron para una audición. “Fue la primera persona a la que probamos para el papel y al instante se convirtió en nuestro favorito”, confesó Kwan.

El resto es historia: se unió a “Todo a la vez en todas partes”, ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto y relanzó su carrera, lo cual le abrió la puerta para ser parte de la segunda temporada de “Loki” o “The Electric State”.