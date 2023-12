Jason Momoa se convirtió en una figura importante del Universo Cinematográfico de DC, al interpretar a una versión fresca y divertida de Aquaman a lo largo de los años. No obstante, la reestructuración del estudio -liderada por James Gunn y Peter Safran- ha hecho que varios actores de la “Liga de la Justicia” se despidan de sus personajes y algunos rumores apuntan a que Momoa le diría adiós a su superhéroe tras la película “Aquaman and The Lost Kingdom” (en español: “Aquaman y el reino perdido”). Pero, ¿qué tan ciento es esto? ¿Existe la posibilidad de que el artista vuelva a darle vida al “Rey de los Siete Mares”? Descúbrelo en las siguientes líneas.

Vale precisar que Jason Momoa asumió el rol de Arthur Curry por primera vez en “Batman v. Superman: Dawn of Justice” (2016). Desde entonces, ha aparecido en diversas películas y series de DC Entertainment.

Estas son: “Justice League” (2017), “Aquaman” (2018), “Zack Snyder’s Justice League” (2021), “Peacemaker” (2022), “The Flash” (2023) y, por supuesto, “Aquaman and The Lost Kingdom” (2023).

JASON MOMOA, ¿SEGUIRÁ INTERPRETANDO A AQUAMAN TRAS “THE LOST KINGDOM”?

En una entrevista concedida a Entertainment Tonight en diciembre del 2023, Jason Momoa se sinceró sobre la probabilidad de seguir interpretando a Aquaman y, para tristeza de muchos de sus fanáticos, dejó en claro que la última decisión no estaba en su poder.

“No quiero que [’The Lost Kingdom’] sea necesariamente el final... [pero] no creo que sea realmente, como, una elección”, señaló haciendo referencia a la responsabilidad de James Gunn y Peter Safran en los futuros proyectos de DC.

Y, aunque dejó abierta una pequeña posibilidad de seguir dándole vida al famoso superhéroe, el histrión no tiene mucha esperanza de que esto se concrete.

“La verdad es que, quiero decir, si al público le encanta, entonces hay una posibilidad (...) Pero ahora mismo, estoy como: ‘No tiene muy buena pinta’”, enunció.

JASON MOMOA QUIERE SEGUIR EN DC

Sin embargo, pese a la incertidumbre y a las especulaciones que descartan a Jason Momoa de los planes de Gunn y Safran de DC, la estrella de cine confesó que le encantaría seguir adelante con el papel de Aquaman e insistió en su deseo de contar con el respaldo del público.

“Me encanta este personaje y me gustaría interpretarlo durante mucho tiempo. Veo hacia dónde quiero que vaya. E incluso en los próximos 10 años o así, como que hay un montón de cosas interesantes que pueden hacer. Y me gusta el papel y el mundo. Así que todo depende de si a la gente le gusta”, aseguró.

Finalmente, manifestó que estaba dispuesto a sumarse al nuevo rumbo del estudio, teniendo en cuenta que se sentía muy cómodo al colaborar con ese equipo de trabajo.

“Si hay un lugar en su mundo para mí, me encantaría formar parte de él (...) Este es mi hogar. Warner y DC es definitivamente mi hogar. Así que eso es todo lo que diré”, puntualizó.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “AQUAMAN 2”