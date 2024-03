Este 25 de marzo será visible el eclipse luna penumbral en toda América del Norte y del Sur, según la NASA. La luna se oscurecerá ligeramente el lunes, durante pocas horas en la madrugada. Se espera que la sombra de la Tierra cubra el 95% de la superficie lunar, por lo que podrá observarse a simple vista en la mayor parte de América, la zona oriental de Australia, Asia oriental, y áreas occidentales de África y Europa, informó National Geographic.

Asimismo, este evento estelar se dará en conjunción con la primera Luna llena de otoño (en el hemisferio sur) o de primavera (en el hemisferio norte), también conocida como Luna de Gusano.

Cabe destacar que el eclipse lunar se producen cuando la tierra se interpone entre el sol y la luna, proyectando su sombra sobre nuestro satélite natural. Sin embargo, el eclipse lunar penumbra, la Luna atraviesa la porción más tenue de la sombra terrestre, lo que puede dificultar su identificación a simple vista.

¿A qué hora se verá el Eclipse Luna en USA?

El eclipse lunar penumbral se podrá ver en las últimas horas del domingo 24 de marzo alrededor de las 10:53 p.m., el punto máximo del eclipse será a las 1:12 a.m. del lunes y terminará a las 3:32 a.m., de acuerdo con la página de Time and date. Revisa los horarios según tu ubicación en EE.UU.

Horario Estados Unidos 10:53 p.m. ET (UTC-5) Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Georgia, Maine, Maryland, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Vermont, Virginia, Virginia Occidental; Parcialmente: Florida, Indiana, Kentucky, Míchigan, Tennessee 09:53 p.m.CT (UTC-6) Alabama, Arkansas, Illinois, Iowa, Luisiana, Minnesota, Misisipi, Misuri, Oklahoma, Wisconsin; Parcialmente: Florida, Indiana, Kansas, Kentucky, Míchigan, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Tennessee, Texas 08:53 p.m.MT (UTC-7) Arizona, Colorado, Montana, Nuevo México, Utah, Wyoming; Parcialmente: Idaho, Kansas, Nebraska, Dakota del Norte, Oregón, Dakota del Sur, Texas 07:53 p.m. PT (UTC-8) California, Nevada, Washington (estado); Parcialmente: Idaho, Oregón

¿Cuánto tiempo durará el eclipse lunar prenumbral?

Se estima que la duración del eclipse lunar del lunes 25 de marzo sea de 4 horas y 39 minutos, según Time and date. Este será el primer eclipse lunar del año, el próximo ocurrirá el 18 de septiembre, según la NASA

¿Dónde ver el Eclipse Lunar del 25 marzo de 2024 en USA?

El eclipse lunar de marzo de 2024 será visible desde USA, toda América del Norte, Centroamérica, Europa occidental y noroeste de África.

Por otro lado, aunque la NASA no ha confirmado que lo transmitirá en vivo, la agencia suele emitir línea en tiempo real este tipo de eventos. Para verlo, puedes hacer directamente desde su estación NASA TV, su sitio web en nasa.gov y en YouTube en youtube.com/@NASA. También puedes verlo con la aplicación desde un teléfono, solo descargándolo desde nasa.gov/apps/.

Recomendaciones para ver en vivo el Eclipse Lunar del 25 marzo de 2024

Busca un lugar con una vista despejada del cielo oriental.

Aléjate de las luces brillantes.

Deja que tus ojos se adapten a la oscuridad durante unos minutos antes del eclipse.

Si tienes telescopios o binoculares, úsalos para obtener una mejor vista.