Los objetos personales nunca antes vistos de una de las máximas celebridades del rock inglés, Freddie Mercury, serán subastados en Sotheby’s de Londres, en setiembre próximo. ¿Qué objetos de la colección se venderán?

Entre los objetos que se pondrán a la venta, figuran los primeros borradores de las letras de sus icónicas canciones, las gafas rosas con forma de estrella como las que utilizó en el video musical de “We Will Rock You”, un pequeño peine de bigote de Tiffany & Co., entre otros objetos valiosos.

Mary Austin, amiga íntima del cantante y heredera de la casa y varios objetos personales del vocalista de Queen, contó que la iniciativa de poner en subasta los más de 1,5000 artículos se debe a que “ha llegado el momento de que tome la difícil decisión de cerrar este capítulo tan especial de mi vida”.

“Freddie era un coleccionista increíble e inteligente que nos demostró que hay belleza, diversión y conversación en todo; espero que esta sea una oportunidad para compartir todas las facetas de Freddie, tanto públicas como privadas, y para que el mundo comprenda mejor y celebre su espíritu único y hermoso”, manifestó.

Los objetos de la colección del cantante estarán en exposición de gira por Nueva York, Londres, Los Ángeles y Hong Kong, antes del inicio de la subasta del 6 al 8 de setiembre.

Artículos y precios:

El manuscrito con la letra de uno de los temas más famosos de Queen, “We Are The Champions”, se espera que se venda por unos US$ 250.000.

La icónica corona que utilizó Mercury para su interpretación de “God Save The Queen” en 1986, sería vendida por US$ 100,000.

En total, se espera que la subasta recaude unos US$ 7 millones, una parte se destinaría a organizaciones benéficas.

