“Ferrari” es una de las películas biográficas que ha llamado la atención de muchos cinéfilos. No solo es el regreso de Michael Mann a la dirección -tras las famosas “The Last of the Mohicans” (1992), “Collateral” (2004) y “Public Enemies” (2009)- sino que tiene a Adam Driver en una comentada transformación física. ¿Quieres saber más al respecto? Pues, en las siguientes líneas, te contamos de qué trata y cómo ver el largometraje.

Vale precisar que, tal como lo adelanta el título, esta es una cinta biográfica sobre el italiano Enzo Ferrari y se basa en el libro “Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races, the Machine” (1991) del periodista Brock Yates.

Asimismo, tiene un elenco repleto de estrellas: además de Adam Driver, los talentosos Penélope Cruz, Shailene Woodley, Jack O’Connell y Patrick Dempsey cumplen roles claves en el film.

SINOPSIS DE “FERRARI”

La trama de “Ferrari” se desarrolla en el verano de 1957. Resulta que, detrás del espectáculo de la Fórmula 1, el expiloto de carreras Enzo Ferrari está en crisis.

Lo cierto es que la quiebra amenaza la fábrica que él y su esposa, Laura, construyeron de la nada diez años antes. Por si fuera poco, su inestable matrimonio se ve golpeado por la pérdida de su hijo Dino un año antes y la dificultad del italiano para reconocer a su hijo con su amante Lina Lardi.

En esta crucial etapa, Ferrari toma decisiones arriesgadas, apostándolo todo en una única y traicionera carrera que atraviesa mil millas a lo largo de toda Italia: la Mille Miglia.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “FERRARI”

FECHA DE ESTRENO DE “FERRARI”

“Ferrari” se estrenó en los cines de Estados Unidos el lunes 25 de diciembre del 2023, como parte de las celebraciones por las fiestas navideñas.

En Latinoamérica, la película de Michael Mann llega a partir del 8 de febrero del 2024 y, en España, desde el 9 de febrero del mismo año.

¿CÓMO VER LA PELÍCULA “FERRARI”?

Para ver “Ferrari”, solo necesitas revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función de tu preferencia. Se espera también que el largometraje llegue al streaming, semanas después de su distribución en salas.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “FERRARI”

A continuación, conoce a las estrellas que forman parte del elenco de “Ferrari”: