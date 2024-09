El mundo de los coleccionistas está lleno de objetos curiosos y valiosos, pero pocos pueden presumir de poseer una pieza de la historia de uno de los mayores íconos del rock n’ roll: Elvis Presley. En un episodio del famoso programa “Pawn Stars”, un abrigo que perteneció al legendario cantante fue tasado en US$ 60 mil, una cifra que llamó la atención tanto de fanáticos como de expertos. Sin embargo, lo que realmente eleva el valor de esta prenda no es solo el hecho de que Elvis la usara, sino dos documentos misteriosos que lo verifican.

La historia detrás del abrigo

Erik, el vendedor que llevó el abrigo a “Pawn Stars”, explicó que la prenda estuvo en exhibición durante más de 30 años en el Museo Elvis Presley en Pigeon Forge, Tennessee. Esta pieza formaba parte de la extensa colección de Mike Moon, el propietario del museo, quien finalmente decidió deshacerse del abrigo. Según Erik, Mike había adquirido el abrigo de J.D. Sumner, el bajista de Elvis, lo que ya le otorgaba un contexto especial.

Un coleccionista trajo a Pawn Stars un icónico abrigo de Elvis Presley valorado en US$60 mil. (YouTube Pawn Stars)

El abrigo en cuestión es de piel marrón, con una pequeña capa que recuerda a los distintivos abrigos “superfly” que Elvis solía lucir hacia el final de su carrera. Estas prendas eran sinónimo del estilo excéntrico y único que el “Rey del Rock” cultivó en sus últimos años.

Los documentos que cambian todo

Erik no llegó solo con el abrigo. Trajo consigo dos piezas clave que determinarían el valor real de esta prenda histórica. La primera era una factura de venta de Sumner a Mike Moon, confirmando que el abrigo había pasado de manos del bajista al dueño del museo. El segundo documento era una carta firmada por Moon, donde se verificaba que el abrigo había sido usado por Elvis Presley antes de ser exhibido en el museo.

Erik trajo dos documentos cruciales para verificar su autenticidad. (YouTube Pawn Stars)

Sin estos dos documentos, la venta del abrigo habría sido mucho más complicada, y su valor habría sido una mera especulación. La autenticidad es crucial en el mundo del coleccionismo, y estos papeles jugaron un papel fundamental para determinar que, efectivamente, el abrigo fue usado por Elvis.

La intervención del experto: Jimmy Velvet

A pesar de los documentos, Rick y Chumlee, los famosos presentadores de “Pawn Stars”, decidieron llamar a un experto para obtener una segunda opinión sobre la prenda. Entra en escena Jimmy Velvet, fundador del Museo Elvis Presley y amigo personal de la leyenda. Velvet conoció a Elvis durante la secundaria, y su amistad perduró durante toda la vida del cantante, lo que le brindaba una perspectiva única sobre los objetos personales del artista.

Al examinar el abrigo, Velvet recordó que Elvis tenía varios abrigos similares en distintos colores, pero el marrón era uno de los que más usaba, especialmente para viajar desde el aeropuerto a sus residencias. Sin embargo, lo que realmente convenció a Velvet de que se trataba de un abrigo auténtico fue la etiqueta en su interior, que mostraba que había sido fabricado por IC Costumes Company, la misma empresa que confeccionó muchos de los trajes más icónicos de Elvis.

Con esta información en mano, Velvet no tuvo dudas: “Sé que es el abrigo de Elvis”, afirmó con confianza.

¿Un trato millonario?

A pesar de que Erik pedía US$ 75 mil por el abrigo, Velvet valoró la prenda entre US$ 55 mil y US$ 60 mil, debido al desgaste y a cierta pérdida de color con el tiempo. Tras una serie de negociaciones, Rick logró comprar el abrigo por US$ 40 mil, un precio considerablemente más bajo que la cifra inicial, pero aún así un monto significativo para una pieza de la historia del rock n’ roll.

Este no fue el primer objeto relacionado con Elvis que ha sido vendido por sumas impresionantes en “Pawn Stars”, pero el valor de este abrigo, además de su conexión directa con el ícono, lo convierte en una de las transacciones más notables del programa.