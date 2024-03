Para desear un Feliz Día de Pascua, lo que necesitas es escribir un bonito mensaje que transmita la emoción y el mensaje de estas fechas. Eso sí, no olvides que es una celebración religiosa, por lo que los mensajes que enviemos en esta ocasión deben ser respetuoso con lo que esta fecha representa. Si no sabes cómo hacerlo de forma original, descuida, no te preocupes. Hoy te traemos las 50 mejores frases de felices Pascuas para enviar a tus amigos y familiares.

50 frases por Feliz Día de Pascua 2024

Nuestros mejores deseos de paz y serenidad para estas fiestas.

Que la luz de la resurrección ilumine tu camino y te guíe hacia la felicidad y la paz.

Te deseo que estas Pascuas sean para ti, días de meditación, descanso, alegría, familia... o lo que necesites. ¡Felices Pascuas!

Que la esperanza de la Resurrección te llene de confianza y determinación para enfrentar los desafíos de la vida.

Que la alegría de la Resurrección llene tu corazón de esperanza y amor. ¡Feliz Pascua Resurrección!

En esta Pascua, que la paz de Cristo llene tu corazón y tu hogar.

Nuestros mejores deseos de paz y serenidad en esta Pascua de Resurrección.

Que la paz y la alegría de la Pascua llenen tu corazón y hogar con bendiciones interminables.

El espíritu de la Pascua no es más que amor, alegría y paz. Así que, ¡te envío este mensaje de pascuas para desearte felices pascuas, mis queridos!

La Pascua es otro recordatorio de que Cristo triunfó sobre la muerte y el mal. Invitémosle a entrar en nuestras vidas. Feliz Pascua Resurrección.

Que el buen Dios colme tu vida de bendiciones, paz y felicidad. ¡Alégrate porque Él ha resucitado!

Que la alegría de la Resurrección renueve tu espíritu y te lleve a una vida de plenitud. ¡Feliz Pascua!

Que la resurrección de Jesucristo te traiga abundante paz y felicidad. ¡Felices pascuas!

Que la Pascua te llene de alegría, amor y la certeza de una nueva vida en Cristo.

Jesús murió y resucitó en Pascua para demostrar su amor incondicional. ¡Feliz Domingo de Pascua!

La Pascua nos recuerda que el amor de Dios es inmenso e incondicional, y que siempre está ahí para guiarnos y protegernos.

Que las bendiciones de Dios te encuentren, guíen y protejan en esta fiesta de Pascua y siempre.

La resurrección nos enseña que la vida es eterna. Que la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva existencia.

¡Que estas Pascuas estén llenas de luz y esperanza para ti y los tuyos!

¡Que la Resurrección de Cristo llene tu corazón de paz!

Pedí amor y Dios me dio personas a las que querer y ayudar.

¡Felices Pascuas, que cada día sea una nueva bendición!

¡Que la magia de la Pascua te envuelva con felicidad!

Que el amor y el espíritu de Cristo te guíen y protejan durante toda tu vida.

Ojalá puedas sentir la fuerza de la resurrección todos los días de tu vida. ¡Felices Pascuas!

¡Felices Pascuas! Que la Resurrección de Cristo sea la base de tu esperanza y confianza en Dios.

Durante esta Pascua, te deseamos paz y tranquilidad.

Que la Semana Santa sea una bendición para ti y toda tu familia. Espero que este año os colme de gracia y generosidad.

Que este Domingo de Pascua les inspire a encontrar felicidad, nueva esperanza y prosperidad.

Te envío muchas bendiciones durante este tiempo de esperanza, alegría y renovación.

10 frases para niños de Feliz Día de Pascua

¡Felices Pascuas! Que este día esté lleno de huevitos de chocolate y mucha diversión.

¡En Pascua, mucho amor, tiempo para divertirse, chocolate y mucho más!

¡Felices Pascuas! Que el conejito de Pascua te deje muchos huevitos y sonrisas.

Ding, dong, ding, dong, ¡por fin llegó la Pascua! Que suenen las campanas, es hora de celebrar.

¡Felices Pascuas! Que tu día esté lleno de sorpresas, risas y mucha diversión en familia.

¡Espero que tu Pascua esté llena de las cosas más dulces de la vida!

Que la magia de la Pascua llene tus días de alegría y tu cesta de coloridos huevitos.

¡Felices Pascuas, pequeños soñadores de huevos de chocolate! Que tus sueños se hagan realidad.

¡Que la paz y el amor sean siempre tu camino! ¡Felices pascuas!

Que la luz de la Pascua brille en tu vida, revelando la verdad y el amor de Cristo.

10 frases y citas célebres de Felices Pascuas

“No se abandonen por desesperación. Somos el pueblo de Pascua y el aleluya es nuestra canción”. — Papa San Juan Pablo II

“Que la alegría de la resurrección nos levante de la soledad, la debilidad y la desesperación a la fuerza, la belleza y la felicidad”. — Floyd W. Tomkins

“El gran regalo de la Pascua es la esperanza; la esperanza cristiana que nos hace tener esa confianza en Dios, en su triunfo final, y en su bondad y amor que nada puede quebrantar”. — Basil Hume

“La Pascua explica la belleza, la rara belleza de la nueva vida”. — S.D. Gordon

“Los santos, mientras vivían en este mundo, estaban siempre alegres, como si siempre estuvieran celebrando la Pascua”. — Atanasio de Alejandría

“Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva”. — 1 Pedro 1:3

“Aprovechad las oportunidades para renovar la mirada del alma, abrid los ojos a la mirada de esperanza del Cristo Resucitado”. — Papa Francisco

“Y murió por todos, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos”. — 2 Cor 5,15

“La fe hace que todo sea posible… el amor hace que todo sea fácil”. — Dwight L. Moody

“Donde florecen las flores, hay esperanza”. — Lady Bird Johnson

