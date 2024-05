Han pasado más de 45 años desde que se estrenó “Grease”, probablemente el musical más importante de la historia del cine, el cual catapultó a John Travolta como una de las estrellas de la gran pantalla y le otorgó un lugar de culto a Olivia Newton-John en la cultura popular. Junto a esto, otras figuras también hicieron su debut en el sétimo arte, entre ellas Susan Buckner en el papel de Patty Simcox.

Y es que es innegable que el musical de 1978 fue clave para la popularización del género y hasta nuestros días podemos disfrutar de varias de sus canciones, no solo interpretadas por los protagonistas, sino por otras figuras como el fallecido Jeff Conaway en el papel del rudo líder de banda Kenickie o por las Pink Ladies con “Look At Me I’m Sandra Dee”, esta última con una oscura referencia a Elvis Presley

El lamentable fallecimiento de Buckner se une al de otras figuras que brillaron en el musical como el propio Jeff Conaway, la protagonista de la historia Olivia Newton-John e incluso la propia Diana Hyland, la novia de John Travolta que murió poco antes de las grabaciones.

Susan Buckner en una escena de "Grease" (Foto: Paramount)

¿QUIÉN FUE SUSAN BUCKNER?

Susan Buckner fue una actriz y modelo estadounidense, recordada por su papel como la porrista “Patty Simcox” y otras apariciones menores en series y películas.

Además de su rol frente a las cámaras, la artista nacida en Seattle fue coronada Miss Washington en 1971 y ese mismo año llegó a ser finalista de Miss América, quedando muy cerca en la prueba de traje de baño.

Si bien es conocida por su papel en el musical de 1978, lo cierto es que su primera experiencia se dio como bailarina en el musical “The First Nudie Musical” dos años antes.

Luego de su participación en Grease, tuvo roles menores en series como “The Amazing Howard Hughes”, “The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries” o “Starsky & Hutch”, siendo su última aparición en la pantalla chica en “When the Whistle Blows” de 1980.

Tras esto, tendría su primer y único papel protagónico en la cinta de terror “Deadly Blessing” al lado de la leyenda del cine Sharon Stone. Finalmente, y ya alejada de las cámaras, tuvo un corto cameo en “Police Academy 6: City under Siege” de 1989.

Fuera de las cámaras, Buckner se casó en 1997, pero su matrimonio duró muy pocos años, pero fruto de este se convirtió en madre de dos hijos, los cuales la han acompañado hasta sus últimos días.

Susan Buckner en el papel de Patty Simcox en "Grease" (Foto: Paramount)

¿DE QUÉ MURIÓ SUSAN BUCKNER?

La actriz falleció a los 72 años en Miami, tal como confirmó la publicista de la familia, Melissa Berthier, quien adelantó que esta partió en compañía de personas cercanas.

“Susan murió en paz el 2 de mayo rodeada de sus seres queridos”, indicó Berthier en un corto comunicado, aunque evitando revelar los motivos de su muerte, pero se presume que se trató de causas naturales.

Por su parte, Samantha Mansfield, hija de Buckner y portavoz de la familia, conversó con People y le dedicó algunas sentidas palabras de despedida.

“Extrañaremos para siempre la luz que trajo a cada habitación. Ella era mágica y tuve mucha suerte de poder llamarla mi mejor amiga”, apuntó.

Finalmente, el mencionado portal apuntó que los familiares solicitaron que en lugar de enviar flores a su funeral, hicieran donativos al Jardín Botánico Tropical Fairchild de Miami en honor de la famosa.