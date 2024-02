No te pierdas toda la acción de Elimination Chamber 2024, el segundo Premium Live Event de WWE del año que se retransmitirá en directo desde el Optus Stadium de Perth, Australia, este sábado 24 de febrero a las 5 a.m. ET /2 a.m PT en Peacock para Estados Unidos y por WWE Network para el resto del mundo. Conoce aquí los detalles del evento en el que se conocerán a los retadores de dos importantes campeonatos de la empresa de lucha libre profesional más famosa del planeta que competirán en el evento principal de WrestleMania 40.

El Campeón Mundial de Peso Pesado Seth “Freakin” Rollins y el ganador del Royal Rumble 2024 Cody Rhodes, quienes forjaron una alianza tras el evento Kickoff de la ‘Vitrina de los Inmortales’ en el que The Rock abofeteó a The American Nightmare, desencadenando más de un momento caótico entre él y The Bloodline camino a su esperada pelea con Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutido de WWE, aparecerán en “The Grayson Waller Effect”, segmento que Grayson Waller presentará por primera vez en su tierra natal.

Otra australiana que comparecerá ante sus coterráneos será Rhea Ripley, quien defenderá el Campeonato Mundial Femenino de la WWE contra Nia Jax. The Eradicator ha sido una monarca dominante de su división desde que ganó el título en WrestleMania 39, pero ahora enfrentará a la que podría ser amenaza más grande hasta la fecha, ya que The Irresistable Force tiene la vista puesta sobre el oro que ostenta. Después de varios ataques mutuos, ambas superestrellas resolverán sus diferencias de una vez por todas en el cuadrilátero.

Otro combate de la carterlera tendrá como protagonistas a Pete Dunne y Tyler Bate, quienes intentarán demostrar a The Judgment Day lo que es el British Strong Style cuando desafíen a Finn Bálor y Damian Priest por el Campeonato Indiscutido de Parejas de WWE. Los británicos superaron a mancuernas como #DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa), Pretty Deadly, The LWO, Legado del Fantasma, The New Day, The Creed Brothers e Imperium para asegurar su lugar como aspirantes número 1 por el título.

Y por último, pero no menos importante, habrá dos luchas en la temida Elimination Chamber (Cámara de Eliminación en español) para ganarse el derecho a desafiar en la ‘Vitrina de los Inmortales’ al Campeón Mundial de Peso Pesado Seth “Freakin” Rollins (en el caso de los varones) y a la Campeona Mundial Femenina Rhea Ripley (en el de las mujeres). En total serán doce las superstrellas que se enfrascarán en una lucha sin cuartel para demostrar su superioridad y desafiar al campeón de su división.

Cada lucha en la Elimination Chamber comienza con dos superestrellas en el ring y otros cuatro competidores encerrados en sus respectivas cámaras. A intervalos de tiempo iguales, se abrirá la puerta de una de ellas, lo que permitirá que otro competidor se una al combate y este proceso continuará hasta que todas las cápsulas estén vacías. Cuando una superestrella reciba la cuenta de tres o sea sometida vía rendición, quedará eliminada y deberá abandonar la imponente estructura. La última superestrella que quede en pie será la ganadora.

La cartelera de WWE Elimination Chamber 2024 en vivo

Rhea Ripley (c) vs. Nia Jax por el Campeonato Mundial Femenino de la WWE

por el Campeonato Mundial Femenino de la WWE Becky Lynch vs. Bianca Belair vs. Liv Morgan vs. Naomi vs. Tiffany Stratton vs. Raquel Rodriguez en la Cámara de la Eliminación para determinar la Contendiente Nº 1 al Campeonato Mundial Femenino en WrestleMania

en la Cámara de la Eliminación para determinar la Contendiente Nº 1 al Campeonato Mundial Femenino en WrestleMania Drew McIntyre vs. Randy Orton vs. Bobby Lashley vs. LA Knight vs. Kevin Owens vs. Logan Paul en la Cámara de la Eliminación para determinar el Contendiente Nº 1 contra el Campeón Mundial de Peso Pesado Seth “Freakin” Rollins en WrestleMania XL .

en la Cámara de la Eliminación para determinar el Contendiente Nº 1 contra el Campeón Mundial de Peso Pesado en . Seth “Freakin” Rollins y Cody Rhodes aparecerán en “The Grayson Waller Effect”

y aparecerán en Finn Bálor y Damian Priest (c) vs. Pete Dunne y Tyler Bate por el Campeonato Indiscutible en Parejas de WWE.

¿Cómo ver WWE Elimination Chamber 2024 EN VIVO por streaming online?

El segundo Evento Premium En Vivo (Premium Live Event en inglés) de WWE del año será transmitido por Peacock (Estados Unidos), pero deberás contar con una suscripción premium o premium plus para verlo por un precio de $9,99 al mes. Mientras que en México se podrá ver por FOX Sports Premium y a nivel internacional, estará disponible vía WWE Network.

¿Dónde ver WWE Elimination Chamber 2024 EN VIVO vía Peacock?

Peacock transmitirá exclusivamente Elimination Chamber: Perth en vivo y algunos proveedores de cable en vivo ofrecen un paquete PPV para ver las luchas en vivo desde los Estados Unidos. Los suscriptores de Peacock podrán sintonizar el evento en vivo sin costo adicional. Simplemente deberás iniciar sesión en tu cuenta una vez que empiece el evento y tendrás acceso a las luchas. Existen dos planes diferentes que Peacock ofrece al público:

Plan Premium por $5,99/mes

Plan Premium Plus por $11,99/mes.

Si estás buscando cuidar aún más tu bolsillo, puedes ahorrar hasta un 17% al contratar el plan anual por $59,99/año o $119,99/año.

¿Dónde ver Elimination Chamber 2024 EN VIVO por WWE Network?

WWE Network es un servicio de transmisión de video online donde puedes ver todos los eventos premium en vivo de WWE por solo 9.99 al mes y se encuentra disponible en los siguientes dispositivos:

WWE NETWORK - DISPOSITIVOS DISPONIBLES Apple TV

Xbox One

network.wwe.com

Roku

PlayStation 4

Amazon Fire TV

Sony TV

Samsung Smart TV (2017 y posteriores)

LG Smart TVWWE APP (iOs y Android)

¿A qué hora es el WWE Elimination Chamber 2024?

El segundo Premium Live Event de WWE del año comenzará a partir de la 5:00 a.m. ET/ 2:00 a.m. PT. Consulta el horario del evento de lucha libre profesional según tu ubicación geográfica:

PAÍS HORA México 4.00 a. m. Colombia, Ecuador y Perú 5.00 a. m. Bolivia y Venezuela 6.00 a. m. Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay 7.00 a. m. España 11.00 a. m.