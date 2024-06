México y Uruguay sostendrán un partido amistoso internacional con miras al debut de la próxima Copa América 2024 este miércoles 5 de junio (19:00 horas del Tiempo de Centro de México, CDMX; 9 p.m. ET | 8 p.m. CT | 7 p.m. MT | 6 p.m. PT) desde el estadio Empower Field at Mile High, de la ciudad de Denver (CO 80204), Colorado, Estados Unidos. La transmisión oficial para el público mexicano se verá GRATIS por el Canal 7 de TV Azteca Siete en señal abierta y, también, desde los servicios de cable Dish, Sky, Megacable, Totalplay e Izzi. Aquí te explicaré los pasos que debes seguir para sintonizar los canales y la forma de ver el juego por Internet desde el sitio web de Azteca Deportes.

¿Dónde ver TV Azteca 7 en vivo, México vs. Uruguay?

TV Azteca se encargará de llevar la transmisión oficial del partido entre México y Uruguay de forma gratuita. Solo necesitas sintonizar el Canal 7 para hacerlo en señal abierta o, también, desde los cableoperados de Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes en vivo, México vs. Uruguay?

Si deseas ver el partido México vs. Uruguay GRATIS por streaming, debes ingresar al sitio web oficial de Azteca Deportes (www.aztecadeportes.com). De esta forma, podrás ver la señal desde tu teléfono móvil, PC, Smart TV o tablet. También, cuentas con la opción de hacerlo descargando la app de TV Azteca en Google Play Store (Android) o desde la App Store de Apple (iOS).

PC

Móviles

Smart TV

Tablets

México vs. Uruguay - horario, lugar y en qué canal de TV

Fecha : Miércoles 5 de junio del 2024

: Miércoles 5 de junio del 2024 TV : TV Azteca (Canal 7)

: TV Azteca (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes

: Azteca Deportes Horario : 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Lugar: Empower Field at Mile High de Denver, Colorado (Estados Unidos) - Dirección: 1701 Bryant St, Denver, CO 80204