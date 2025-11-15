La adrenalina se apodera de Nueva York. El Madison Square Garden se prepara para ser testigo de una velada épica con la llegada de la UFC 322 este sábado 15 de noviembre de 2025, una cita que promete romper récords y encender emociones en el corazón del deporte de combate. Bajo las luces imponentes del recinto más emblemático del mundo, las estrellas más grandes del octágono se enfrentan en una jornada que podría reescribir la historia de las artes marciales mixtas. Jack Della Maddalena defenderá su trono del peso welter ante el implacable Islam Makhachev, quien aspira a conquistar su segundo cinturón y consolidar su legado entre los mejores de todos los tiempos.

La noche también ofrece un choque de titanes en la rama femenina, con Valentina Shevchenko arriesgando su reinado del peso mosca frente a Weili Zhang, decidida a convertirse en bicampeona y a demostrar que la fuerza y la estrategia oriental pueden desafiar a la precisión quirúrgica de la campeona. Con una transmisión global a través de ESPN Select PPV, FOX Sports Premium, ESPN KnockOut, Disney Plus y MAX, la UFC 322 concentra la atención del mundo entero, mientras cada golpe, llave y movimiento resuena en una arena que vibrará al ritmo del combate puro.

Resultados de las cartelera del UFC 322 en vivo y en directo desde Nueva York

Peso wélter — Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev (por el título mundial)

Peso mosca femenino — Valentina Shevchenko vs Zhang Weili (por el título mundial)

Peso wélter — Sean Brady vs Michael Morales

Peso wélter — Leon Edwards vs Carlos Prates

Peso ligero (catchweight) — Beneil Dariush vs Benoît Saint-Denis

Peso medio — Bo Nickal vs Rodolfo Vieira

Peso medio — Roman Kopylov vs Gregory Rodrigues

Peso mosca femenino — Erin Blanchfield vs Tracy Cortez

Peso pluma — Malcolm Wellmaker vs Ethyn Ewing

Peso medio — Kyle Daukaus vs Gerald Meerschaert

Peso pluma — Pat Sabatini vs Chepe Mariscal

Peso paja femenino — Angela Hill vs Fatima Kline

Peso medio — Baisangur Susurkaev vs Eric McConico

Peso ligero — Viacheslav Borshchev vs Matheus Camilo

Sigue los combates del UFC 322

Todos los resultados.

