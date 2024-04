En directo, desde el Olímpic Lluís Companys en Barcelona, España, el FC Barcelona recibe al Paris Saint-Germain por el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2023/2024. Los blaugranas lograron sacar ventaja de la ida en el Parque de los Príncipes venciendo 2-3. Raphinha (x2) y Christensen anotaron los tantos culés, mientras que Dembélé y Vitinha marcaron para los parisinos. Consulta la guía de canales que transmitirán el emocionante encuentro este 16 de abril desde las 21:00 horas (hora peninsular en España) .

Barcelona vs. PSG por Champions League: información del partido

Día: Martes 16 de abril

Hora: 21:00 en España y 20:00 en Canarias | 15:00 USA ET | 13:00 CDMX

Estadio: Olímpic Lluís Companys, Barcelona

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain desde Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de vuelta por los cuartos de final de la Champions League entre FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain será transmitido en vivo y en directo por las señales de UniMás y TUDN. Además, se podrá seguir ONLINE a través de las plataformas Paramount+, Fubo y ViX.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. PSG desde México?

Para la afición mexicana, TNT tendrá la transmisión exclusiva del Barcelona vs. PSG en vivo desde el Olímpic Lluís Companys en Barcelona, España. En tanto, si lo quieres disfrutar vía streaming lo puedes hacer mediante Star+, ESPN, Max y FOX Sports.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. PSG desde España?

El Olímpic Lluís Companys será sede del Barcelona vs. PSG, donde ambas escuadras resolverán la eliminatoria de los cuartos de final de la Liga de Campeones 2023/2024. Si no conseguiste los boletos para el estadio, podrás verlo por TV, a través de la señal de M+ Liga de Campeones y vía streaming por Movistar Plus+.

M+ Liga de Campeones: Canal 60 de Movistar y 114 de Orange.

Canal 60 de Movistar y 114 de Orange. M+ Liga de Campeones UHD: Canal 441 de Movistar y 115 de Orange.

Canal 441 de Movistar y 115 de Orange. LaLiga TV (Bar): Canal 146 de Movistar (exclusivo para bares y locales públicos)

¿Qué canal transmite Barcelona vs. PSG en el resto del mundo?

En Sudamérica, Centroamérica y Caribe, el partido Barcelona vs. PSG se verá en vivo a través de los siguientes canales de televisión: Star+, ESPN, HBO Max, SBT y FOX Sports.

En Francia, se podrá seguir en vivo y en directo el duelo en CANAL+ Foot y RMC Sport 1 a partir de las 21:00 horas, mismo horario que en España. Por otro lado, en el Reino Unido se podrá ver este choque por TNT Sports y TNT Sports 2 a las 20:00 horas, igual que en la República de Irlanda.

¿Cómo alinearán Barcelona vs. PSG en el partido por Champions?

Posible XI del Barça: Ter Stegen; Koundé, Cubarsi, Araujo, Cancelo; De Jong, Gundogan, López; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Posible XI del PSG: Donnarumma; Zaire-Emery, Marquinhos, Skriniar, Mendes; Lee, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Ramos, Mbappé.