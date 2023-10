Panamá vs República Dominicana debutan este jueves 19 de octubre desde las 9:30 de la mañana hora local (7:30 am. Panamá y 8:30 am. en R. Dominicana) en el Centro de Béisbol y Sóftbol, Parque Bicentenario de Cerrillos por la primera fecha del grupo A de los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023. Revisa los horarios, canales TV, señal streaming, por cable e información a detalle de los protagonistas.

La Selección dominicana iniciará su recorrido en dicho deporte en el Centro de Béisbol de Cerrillos, en la ciudad de Santiago. La escuadra de Rodney Linares buscará subir nuevamente al podio después de una ausencia de 44 años sin lograrlo.

Pero el pasado reciente del conjunto quisqueyano no invita tanto al optimismo. En el Clásico Mundial 2023 no pudieron avanzar a los Cuartos de Final y fueron eliminados en primera ronda por primera vez en su historia.

Casi tres meses después de haber alcanzado el cuarto puesto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, el elenco antillano irrumpirá en el contexto beisbolero, con el aval de la corona obtenida en la edición de 1955 y la plata en 1979.

Dominicana arribó a Santiago de Chile ubicado en el puesto 9 del ranking mundial, de acuerdo a la más reciente actualización y si bien su estela en este tipo de certámenes no muestra buenos augurios para fanáticos y especialistas. Por mística y tradición, siempre hay que darle el beneficio de la duda a los quisqueyanos, vigentes medallistas de bronce en las Olimpiadas de Tokio.

¿Dónde, a qué hora y cómo ver el Panamá vs República Dominicana?

Panamá vs. R. Dominicana ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver? Lugar Centro de Béisbol y Softbol de Cerritos, Santiago, Chile Fecha Jueves 19 de octubre del 2023 Hora 9:30 am hora de local (7:30 a.m. en Panamá; 8:30 a.m. en R. Dominicana) Transmisión Panam Sports Channel

¿Dónde ver, Panamá vs. República Dominicana en vivo por TV, cable y streaming?

La transmisión oficial del partido entre Panamá vs. República Dominicana será por la señal de Panam Sports Channel, el canal oficial de Santiago 2023, para audiencias globales. Esto se puede disfrutar de forma gratuita en línea o mediante su aplicación móvil, desde cualquier ubicación.

Además, la organización de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 ha confirmado la disponibilidad del evento a través de ocho operadoras de cable, tanto en Chile como en el resto de América. Estas incluyen:

Canales TV ¿Dónde ver Panamá vs. R. Dominicana? TVN Señal abierta Canal 13 Señal abierta Chilevisión Señal abierta CDO Cable TNT Sports Cable Zapping TV Cable DSports / DGO Cable / Streaming Universidad de Chile TV Cable

Róster de Panamá en Juegos Panamericanos 2023

Receptores: Erasmo Caballero (Chiriquí), Adolfo Reina (Los Santos) y Carlos Sánchez (Bocas).

Erasmo Caballero (Chiriquí), Adolfo Reina (Los Santos) y Carlos Sánchez (Bocas). Cuadro Interior: Jorge Bishop (Colón), Edgar Muñoz (Colón), Jason Patterson (Colón), Jhadiel Santamaría (Colón), Gertrudis Tello (Herrera), Eduardo Thomas (Metro) y Enoc Watt (Colón).

Jorge Bishop (Colón), Edgar Muñoz (Colón), Jason Patterson (Colón), Jhadiel Santamaría (Colón), Gertrudis Tello (Herrera), Eduardo Thomas (Metro) y Enoc Watt (Colón). Jardineros: José Murdock (Veraguas), Abraham Rodríguez (Metro), Jhony Santos (Occidente), Luis Castillo (Coclé).

José Murdock (Veraguas), Abraham Rodríguez (Metro), Jhony Santos (Occidente), Luis Castillo (Coclé). Lanzadores: Harold Araúz (Occidente), Manuel Campos (Los Santos), Julio Denis (Bocas), Steven Fuentes (Chiriquí), Severino González (Bocas), Luis Machuca (Bocas), Luis Ramos (Darién), Carlos Rodríguez (Colón), Davis Romero (Coclé), Abdiel Saldaña (Chiriquí).

Harold Araúz (Occidente), Manuel Campos (Los Santos), Julio Denis (Bocas), Steven Fuentes (Chiriquí), Severino González (Bocas), Luis Machuca (Bocas), Luis Ramos (Darién), Carlos Rodríguez (Colón), Davis Romero (Coclé), Abdiel Saldaña (Chiriquí). Manager: Hipólito Ortiz

Róster de República Dominicana en Juegos Panamericanos 2023