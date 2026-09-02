Tenemos un nuevo enfrentamiento por la semifinal de la Leagues Cup 2026. Este miércoles 2 de septiembre, no te pierdas el juego de América vs. Monterrey desde el Dignity Health Sports Park de California, encuentro que será transmitido en TV abierta en México por la señal del Nu9ve (Canal 9), desde las 9:30 p.m. CDMX . No te pierdas el minuto a minuto de este vibrante duelo entre las ‘Águilas’ y los ‘Rayados’.

El Canal 9 de Nu9ve es una señal de televisión abierta y gratuita disponible en México, por lo que los aficionados podrán seguir el América vs. Monterrey sin tener que contratar servicios de streaming o plataformas adicionales. Asimismo, la señal puede encontrarse en diferentes operadores de televisión por cable y plataformas digitales compatibles.

Señal del Canal 9 EN VIVO para ver la transmisión de América vs. Monterrey en directo, en TV abierta, este miércoles 2 de septiembre, por semifinal de Leagues Cup 2026. (Fotos: @clubamerica / @rayados / Composición El Comercio MAG)

¿Dónde ver Canal 9 de Nu9ve EN VIVO y GRATIS, América vs. Monterrey por Leagues Cup 2026?

La señal de Nu9ve (Canal 9) estará disponible en televisión abierta y mediante distintos servicios de televisión de paga en México. Elige la opción que mejor se adapte a tu operador y disfruta del partido de América vs. Monterrey por semifinal de Leagues Cup 2026.

Canal 9 por señal abierta en todo México

Canal 9 de Totalplay

Canal 109 de Izzi

Canal 189 de Star TV

Canales 150 SD y 1150 HD de Sky

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve online, América vs. Monterrey por Leagues Cup 2026?

Si quieren ver el partido en un televisor, también existen opciones para seguir la transmisión de Nu9ve desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV. La principal alternativa oficial es ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, donde se encuentran disponibles distintas señales y contenidos en vivo del grupo. Además, algunos eventos seleccionados también pueden estar disponibles mediante aplicaciones oficiales vinculadas al ecosistema digital de Televisa.

¿En qué dispositivos ver Canal 9 de Nu9ve, América vs. Monterrey por Leagues Cup 2026?

Los dispositivos que te permitirán acceder al Canal 9 de Nu9ve y disfrutar EN VIVO el partido de América vs. Monterrey por Leagues Cup 2026 son:

Android TV

Google TV

Roku

Apple TV

Chromecast

Android

iPhone

Tablets

Computadoras y navegadores web

Antes del inicio del partido, se recomienda verificar la disponibilidad de la señal en vivo según la región y el tipo de suscripción contratada. Nu9ve forma parte de las señales de televisión abierta de TelevisaUnivision y cuenta con cobertura nacional en México.

América vs. Monterrey por Leagues Cup 2026: horarios y dónde ver el partido de fútbol

Partido: América vs. Monterrey

Competición: Leagues Cup 2026 (semifinal)

Fecha: Miércoles 2 de septiembre de 2026

Horario: 9:30 p.m. del tiempo del Centro de México

Estadio: Dignity Health Sports Park

Ciudad: California (Estados Unidos)

TV: Canal 9 de Nu9ve

Streaming: Plataformas digitales compatibles de TelevisaUnivision