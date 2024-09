Saúl “Canelo” Álvarez pone en juego los cinturones unificados de peso supermediano en el fin de semana de la Independencia de México, enfrentando a Edgar Berlanga en Las Vegas. El evento se llevará a cabo el sábado 14 de septiembre, en el T-Mobile Arena . También en la cartelera principal, Erislandy Lara defiende su título mundial mediano de la AMB contra Danny García en el evento co-principal; finalmente, Caleb Plant y Trevor McCumby se miden por el título interino súper mediano de la AMB. Consulta a qué hora empieza, dónde y cómo ver la pelea de boxeo por televisión, streaming online y cartelera completa en este artículo.

Es posible que haya más preguntas que le estés haciendo a Canelo en este momento, ya que parece que hay una división firme entre los partidarios del pugilista de Jalisco y y los que lo odian. Sí, Saúl Álvarez debería pelear con el hombre que lo desafió, se burló de él y cuestionó a sus guerreros mexicanos, este, por supuesto, Benavidez. Pero si el tapatío lo ha esquivado, está lejos de ser el primer gran campeón/superestrella que ha esquivado a un oponente indeseable.

Y así tenemos a Canelo-Berlanga el fin de semana del Día de la Independencia de México. Mucha gente ha criticado la pelea (Óscar De La Hoya, por ejemplo) y dicen que el combate será un fracaso en taquilla. En términos de las peleas enormemente exitosas de Saúl Álvarez, tal vez la oferta de este sábado atraiga compras de PPV de poca monta en comparación. Pero, ¿le importará a Canelo? ¿Le importa al protagonista de la noche en esta etapa? Es otra pregunta que se le podría hacer. Como ganador y un boxeador con récord increíbles, él dice y hace lo que quiere; así que se ha ganado el derecho.

¿Cuándo y a qué hora es la pelea, Canelo vs. Berlanga?

Canelo vs Berlanga se llevará a cabo el sábado 14 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas. La cartelera preliminar está programada para comenzar a la 1 a. m. BST del domingo (5 p. m. PT / 7 p. m. CT / 8 p. m. ET del sábado), y se espera que las entradas al ring para el evento principal sean a las 4 a. m. BST del domingo (8 p. m. PT / 10 p. m. CT / 11 p. m. ET del sábado)..

Horarios de Estados Unidos para ver la pelea Canelo vs. Berlanga

Uno de los eventos de boxeo más importantes del año se llevará a cabo el sábado 14 de septiembre. Canelo Álvarez vs. Edgar Berlanga en el T-Mobile Arena para la celebración anual del Día de la Independencia de México.

HORARIOS REGIONES DE ESTADOS UNIDOS 8:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 6:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿Qué canal transmite la pelea, Canelo vs. Berlanga EN DIRECTO por TV y Online?

Las peleas se transmitirán en vivo por DAZN pay-per-view en todo el mundo, incluido el Reino Unido y los EE. UU., pero excluyendo México y Latinoamérica.

PAÍS CANALES TV /STREAMING ONLINE México Canal 5, TV Azteca 7, Box Azteca, ESPN, TUDN, ViX Premium, Disney Plus y Azteca Deportes Estados Unidos DAZN y Amazon Prime Video España DAZN Perú ESPN y Disney Colombia ESPN y Disney Chile ESPN y Disney Ecuador ESPN y Disney Argentina ESPN y Disney Venezuela ESPN y Disney Bolivia ESPN y Disney Uruguay ESPN y Disney Paraguay ESPN y Disney Costa Rica ESPN y Disney El Salvador ESPN y Disney Honduras ESPN y Disney Nicaragua ESPN y Disney Guatemala ESPN y Disney Panamá ESPN y Disney República Dominicana ESPN y Disney Puerto Rico DAZN, Amazon Prime Video, ESPN y Disney Canadá DAZN Italia DAZN Alemania DAZN

Cartelera de pelea, Canelo vs Berlanga

Canelo Álvarez vs. Edgar Berlanga; Por los títulos supermedianos del CMB, AMB y OMB de Álvarez

Erislandy Lara vs. Danny García; Por el título mundial mediano de la AMB en poder de Lara

Caleb Plant vs. Trevor McCumby; peso supermediano

Rolando Romero vs. Manuel Jaimes; Super lightweight

Stephen Fulton vs. Carlos Castro; Peso pluma

Roiman Villa vs Ricardo Salas Rodriguez; Peso Welter)

Jonathan Lopez vs Richard Medina; Peso Superpluma)

Lawrence King vs Vaughn Williams; peso semipesado)

¿Cómo llega Saúl Canelo Álvarez a la pelea contra Edgar Berlanga?

Después de haber capturado los títulos mundiales en 154, 160, 168 y 175 libras, Canelo (61-2-2, 39 KOs) vuelve al ring después de derribar a su compatriota Jaime Munguía en mayo en su camino a una victoria por decisión unánime. El orgullo luchador de Guadalajara, Jalisco, México, Saúl Álvarez se convirtió en indiscutible en el peso supermediano en noviembre de 2021 al arrebatarle el cinturón de la FIB al entonces invicto Caleb Plant mediante un nocaut técnico en el 11º asalto, y finalmente defendió con éxito los cuatro títulos cuatro veces.

Después de perder una pelea por el título de peso semipesado contra Dmitriy Bivol en mayo de 2022, Canelo se recuperó para derrotar a Gennadiy Golovkin en su pelea de trilogía en septiembre de 2022 antes de superar a John Ryder y Jermell Charlo en 2023.

Bajo la guía de su reconocido manager y entrenador Eddy Reynoso, Canelo ha triunfado sobre una larga lista de peleadores de élite desde que se convirtió en profesional con solo 15 años en 2005, incluidos Golovkin, Charlo, Shane Mosley, Erislandy Lara, Miguel Cotto y Sergey Kovalev, por nombrar algunos. Fuera de la pelea con Bivol, la única otra derrota de Canelo fue contra la leyenda invicta Floyd Mayweather en septiembre de 2013.

¿Cómo llega Edgar Berlanga a la pelea contra Saúl Canelo Álvarez?

Berlanga (22-0, 17 KOs), oriundo de Brooklyn, Nueva York, que representa con orgullo sus raíces puertorriqueñas, llamó la atención del mundo del boxeo por primera vez al noquear a sus primeros 16 oponentes en el primer asalto después de convertirse en profesional en 2016. El boxeador de 27 años continuó acumulando victorias después de que terminara su racha de KO en el primer asalto, derrotando a una gran cantidad de veteranos duros, incluidos Demond Nicholson, Marcelo Cóceres, Steve Rolls y Alexis Angulo.

Berlanga ha seguido mostrando un poder impresionante para igualar sus habilidades en sus últimas dos peleas, ya que derribó a Jason Quigley cuatro veces en su camino a una decisión unánime de 12 asaltos en junio de 2023, antes de detener más recientemente al previamente invicto Padraig McCrory en el sexto asalto en febrero pasado.

Berlanga se convirtió en profesional después de lucir un récord amateur estelar de 162-17 y es entrenado por su entrenador de toda la vida, Marc Farrait.