México vs Ghana en vivo y en directo se enfrentarán desde Estados Unidos este sábado 14 de octubre del 2023desde las 20:30 horas (horario local de Carolina del Norte) por el partido amistosos en Bank of America Stadium Como parte de su preparación para las Clasificatorias Concacaf para la Copa del Mundo 2026. Entérate en esta nota a qué hora transmiten, cómo ver por TV y vía streaming el cotejo.

Horarios para ver México vs Ghana en Estados Unidos

Compartimos los horarios del partido amistoso internacional entre México vs Ghana que está programado a las 20:30 horas (horario local de Carolina del Norte). Si te encuentras en otras ciudades de Estados Unidos, revisa la tabla por ciudad aquí:

HORARIOS CIUDADES DE USA HorarioCiudades de EE.UU. Islas Vírgenes de EEUU y Puerto Rico (San Juan) 8:30 p. m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:30 p. m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 6:30 p. m. MT (UTC-7) - Hora de Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:30 p. m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

México vs Ghana EN VIVO por streaming desde USA

En streaming, el encuentro amistoso internacional será transmitido por ViX+, la plataforma oficial de la cadena que se encuentra disponible para dispositivos móviles. Además, el encuentro se emitirá en la aplicación de TUDN (TelevisaUnivision Deportes Network):

Por otro lado, la transmisión del encuentro estará disponible a través de FuboTV.

México vs. Ghana: posibles alineaciones

México: L. Malagón; K. Alvárez, R. Juárez del Castillo o E. Álvarez, C. Montes, J. Gallardo; L. Romo, L. Chávez, E. Sánchez; I. Lozano, O. Pineda y Santi Giménez.

L. Malagón; K. Alvárez, R. Juárez del Castillo o E. Álvarez, C. Montes, J. Gallardo; L. Romo, L. Chávez, E. Sánchez; I. Lozano, O. Pineda y Santi Giménez. Ghana: L. Ati-Zigi; A. Seidu, J. Aidoo, A. Djiku, B. Rahman; S. Adbul Samed, E. Owusu; O. Bukari, M. Kudus, J. Ayew; I. Williams.