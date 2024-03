La Selección Argentina se enfrenta este viernes 22 de marzo a su similar El Salvador en un nuevo amistoso por la fecha FIFA en el Lincoln Financial Field, de Filadelfia, a las 20:00 horas (ET), 21:00 horas (Argentina), 18:00 (CDMX) 02:00 horas (23 de marzo en España). Si no te quieres perder del ansiado encuentro, a continuación, te comparto a qué hora se realizará el encuentro según el país en el que te encuentres.

¿A qué hora ver partido El Salvador vs. Argentina desde San Salvador?

El encuentro deportivo entre Argentina y El Salvador se juega desde las 6:00 de la tarde (hora salvadoreña). La señal que cuenta con los derechos exclusivos para transmitir el cotejo son Canal 4 y TCS GO de manera simultánea, este canal lo puedes encontrar en las siguientes cableoperadoras: Claro TV y Tigo

¿A qué hora ver partido Argentina vs. El Salvador desde Buenos Aires?

El duelo entre Argentina y El Salvador se juega desde las 21:00 horas de Buenos Aires. La señal que cuenta con los derechos exclusivos para transmitir el cotejo son TyC Sports, TyC Sports Play, este canal lo puedes encontrar en las siguientes cableoperadoras: Telecentro, Cablevisión Flow y DirecTV.

Horarios para ver el partido Argentina vs. El Salvador en el mundo

PAÍSES HORARIO Argentina 21:00 horas El Salvador 18:00 horas Estados Unidos (ET) 20:00 horas Estados Unidos (CT) 19:00 horas Estados Unidos (MT) 18:00 horas Estados Unidos (PT) 17:00 horas Chile 21:00 horas Perú 19:00 horas Brasil 21:00 horas Uruguay 21:00 horas Paraguay 21:00 horas Colombia 19:00 horas Ecuador 19:00 horas Panamá 19:00 horas México 18:00 horas Costa Rica 18:00 horas Honduras 18:00 horas Bolivia 20:00 horas Venezuela 20:00 horas