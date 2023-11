Al que madruga, D10s le ayuda. Argentina y Alemania protagonizarán uno de los partidos más emocionantes por la semifinal de la Copa Mundial Sub-17 a jugarse este martes 28 de noviembre en el Stadion Manahan de la ciudad de Surakarta, Indonesia, desde las 5:30 horas de Buenos Aires . El ganador del duelo accederá a la gran final donde tendrá como rival a Francia o Mali. En la presente nota, te compartimos los horarios de diferentes países del mundo para que puedes de disfrutar del cotejo de la Albiceleste.

En Estados Unidos, el Argentina-Alemania comenzará a partir de las las 3:30 am ET (12:30 am PT); mientras que en México inicia desde las 2:30 am de CDMX.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Alemania por la semifinal del Mundial Sub-17?

Lista de horarios del partido Argentina contra Alemania, país por país.

Países Horario TV Estados Unidos (ET) 3:30 am Fox Sports 1, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, FOX Sports App Estados Unidos (CT) 2:30 am Fox Sports 1, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, FOX Sports App Estados Unidos (MT) 1:30 am Fox Sports 1, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, FOX Sports App Estados Unidos (PT) 12:30 am Fox Sports 1, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, FOX Sports App México 2:30 ViX Premium Costa Rica 2:30 Teletica En Vivo, TDMAX, TD7, ViX Premium Guatemala 2:30 ViX Premium Nicaragua 2:30 ViX Premium El Salvador 2:30 ViX Premium Honduras 2:30 ViX Premium Perú 3:30 DirecTV Sports, DGO Colombia 3:30 DirecTV Sports, DGO Ecuador 3:30 DirecTV Sports, DGO Panamá 3:30 ViX Premium Venezuela 4:30 DirecTV Sports, DGO Bolivia 4:30 TiGo Sports Puerto Rico 4:30 DirecTV Sports Puerto Rico República Dominicana 4:30 ViX Premium Argentina 5:30 Televisión Pública, DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Play, TyC Sports Argentina, DGO Chile 5:30 DirecTV Sports, DGO Brasil 5:30 SporTV Paraguay 5:30 TiGo Sports Uruguay 5:30 DirecTV Sports, DGO España 9:30 GOL Play, Movistar+