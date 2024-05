Todos sabemos que el dominio de una segunda lengua nos permite acceder a mejores oportunidades laborales, sobre todo si pensamos vivir en un país cuyo idioma oficial no es el nuestro. Por eso, si tienes como plan buscar trabajo en Estados Unidos y no sabes inglés... es probable que tengas varios temores al respecto. No obstante, debes tener en cuenta que el país norteamericano también ofrece empleos para personas que solo hablan español. En ese sentido, a continuación, te cuento cuáles son los 6 trabajos que puedes conseguir en Florida sin saber inglés.

Vale precisar que Florida es uno de los estados en USA con mayor presencia latina, por lo que es normal que la mayoría de hispanohablantes elija esta región como destino.

En Miami, por ejemplo, se sabe que el 70.2% de los 442,241 habitantes totales, son hispanos. Es decir, un total de 310,472 personas aproximadamente.

LOS 6 TRABAJOS QUE PUEDES CONSEGUIR EN FLORIDA SIN HABLAR INGLÉS

De acuerdo con el portal Solo Dinero, estos son los trabajos que puedes conseguir en Florida sin necesidad de hablar inglés.

1. Asistente de eventos

Si quieres ser asistente de eventos, debes ser una persona organizada. De esta manera, podrás ayudar en la producción y desarrollo de todo tipo de eventos, incluidas diversas funciones corporativas, conferencias y seminarios.

2. Cerrajero

Al igual que muchos oficios, solo necesitas la habilidad y la experiencia para llevar a cabo este trabajo. Si las tienes, es muy probable que encuentres empleo en E.E. U.U.

3. Conductor de camión

Ante la escasez de personas que desean desempeñar la labor de camionero, esta puede ser la oportunidad perfecta para ti. En promedio, tienes la posibilidad de ganar aproximadamente US$30 por hora y contar con beneficios médicos.

4. Periodista

Hay cadenas como Univision, Telemundo e Impremedia que enfocan todos sus esfuerzos en llegar al público latino. Entonces, si cumples con los requisitos de sus convocatorias, puedes desempeñarte como reportero o redactor de estas importantes empresas.

5. Profesor de español

¿Quién mejor para enseñar español que un hablante nativo? Pues, para tu buena suerte, podrías darle clases a estudiantes con un nivel avanzado de nuestro idioma y que solo necesitan pulir algunos detalles de su pronunciación o escritura.

6. Especialista del servicio al cliente

Muchos negocios dirigidos a la comunidad latina en Florida necesitan a alguien que conteste las llamadas y responda los correos electrónicos que reciben. Por ello, si crees que puedes lidiar con clientes complicados, esta podría ser tu gran oportunidad.

Se dice que la mejor manera de asegurar que su clientela regrese es tan simple como un buen servicio (Foto: iStock)