Un terremoto de magnitud 4,7 sacudió la costa del sur de California el jueves 12 de septiembre por la mañana, aproximadamente a las 7:28 am hora del Pacífico . Los residentes del afluente enclave de Malibú fueron los más afectados. El sismo tuvo su epicentro a unas 4 millas al norte de Malibú y se sintió al este del condado de Los Ángeles y al sur del condado de Orange, dijeron funcionarios del Servicio Geológico de Estados Unidos. No hubo informes inmediatos de heridos o daños estructurales, dijo el sargento Adam Zeko del sheriff del condado de Los Ángeles, con base en la estación Malibu/Lost Hills del departamento, no lejos del epicentro.

Notable quake, preliminary info: M 4.7 - 7 km N of Malibu, CA https://t.co/dG01ZlHofu — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) September 12, 2024

El sismo se produjo a una profundidad de unos 11 kilómetros (7,2 millas), dijo el USGS, y fue seguido por un temblor más pequeño de 2,6. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles dijo que inicialmente no hubo informes de daños estructurales o heridos, pero entró en modo sísmico mientras inspecciona la infraestructura en busca de daños en la región de Los Ángeles.

Los residentes del área de Malibú dijeron a la televisión local que sintieron un fuerte temblor durante 20 a 30 segundos, mientras que las personas que viven en la costa dijeron que también sintieron temblores y movimientos.

Susan Hough, científica del Programa de Riesgos Sísmicos del USGS, calificó el sismo del jueves como un evento “relativamente débil” que “se habría sentido en la mayor parte del área metropolitana de Los Ángeles, que tiene una gran cantidad de gente”.

Malibú, sede de la Universidad Pepperdine, no reportó daños inmediatos y se esperaba que las clases en la escuela continuaran según lo programado el jueves. “El edificio, de dos pisos, se sacudió bastante”, dijo el portavoz de Pepperdine, Michael Friel, sobre el terremoto. “No tenemos noticias, en este momento, de daños y, afortunadamente, por supuesto, de heridos”.

Vista aérea de Malibú, California. (Foto: Brian van der Brug/Los Angeles Times vía Getty Images)

¿Por qué se producen sismos en el estado de California?

En California existen dos placas tectónicas: la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte. La Placa del Pacífico está formada por la mayor parte del fondo del Océano Pacífico y la costa de California, mientras que la Placa de América del Norte comprende la mayor parte del continente norteamericano y partes del fondo del océano Atlántico.

El límite principal entre estas dos placas es la falla de San Andrés que tiene más de 650 millas de largo y se extiende hasta una profundidad de inferior a las 10 millas. Muchas otras fallas más pequeñas, como Hayward (norte de California) y San Jacinto (sur de California), se ramifican y se unen a la falla de San Andrés.

En cambio, la Placa del Pacífico avanza hacia el noroeste más allá de la Placa de América del Norte a un ritmo de aproximadamente dos pulgadas por año. Partes del sistema de falla de San Andrés se adaptan a este movimiento mediante un “deslizamiento” constante que resulta en muchas sacudidas pequeñas y algunos temblores de tierra moderados.