En la mañana de este 14 de febrero del 2024 las 06:42 horas, se sintió un movimiento telúrico de magnitud 2.8 con que se localizó a 3 kilómetros al norte de La Magdalena Contreras, siendo perceptible en diversas zonas de la capital del país (CDMX) de México. El movimiento telúrico no activó la alerta sísmica y la Secretaría de Gestión de riesgos informó que “se ha percibido un micro sismo en algunas zonas de la Ciudad de México. Establecemos comunicación con Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías”.

EPICENTRO Y MAGNITUD ÚLTIMO SISMO EN MÉXICO HORA Y FECHA 14 de febrero del 2024 a las 06:42:13 MAGNITUD 2.8 LATITUD 19.36 LONGITUD 99.22 PROFUNDIDAD 1 km EPICENTRO 3 kilómetros al norte de La Magdalena Contreras

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en la CDMX?

Información oficial dicta que no sonó la alerta sísmica porque los sensores están en la costa del Pacífico mexicano y el sismo tuvo como epicentro en CDMX. Debido al epicentro en CDMX, las ondas de los temblores no han sido detectadas con antelación, hecho por el que no ha sido posible que suenen con esos 40 segundos de ‘ventaja’ y agarró de sorpresa a la población.

Por otro lado, es bueno destacar que estos sismos no alcanzaron la magnitud necesaria para que se activara la alerta, ya que de acuerdo con el Sistema de Alertamiento Sísmico (SASMEX), esta solo suena cuando se detecta un temblor mayor a 5.5; sin embargo, esta no es toda la razón.

Una tercera y última razón, es que de acuerdo con Luis Antonio Domínguez Ramírez, doctor del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la alerta está diseñada para detectar sismos que ocurren en la región sísmica más activa del país: la zona de subducción de la Placa de Cocos y la Placa de Norteamérica, ubicada a lo largo de la costa de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Puebla, es decir, no hay sensores en la Ciudad de México.

¿Cómo funciona la Alerta Sísmica?

La alerta sísmica transmite en tiempo real una vez que los sensores del sistema sismológico nacional se activan y llegará entre 60 y 20 segundos antes del movimiento.

Una alerta sísmica no puede emitirse con antelación cuando el epicentro del terremoto se encuentra dentro de la Ciudad de México (CDMX) o en su defecto, en estados demasiado cercanos a la capital, debido a las limitaciones en el tiempo de alertamiento y la velocidad de propagación de las ondas sísmicas.

Para que sea considerada alerta sísmica debe avisarte antes de que ocurra el movimiento, de otra forma se llamaría alarma y no funciona como un método de prevención de daños, solo como un aviso de lo que acontece en ese momento, por si el desplazamiento de las placas no es perceptible.

¿Cómo reportar si no suena un altavoz de la Alerta Sísmica?

En caso de haber un sismo y no ser alertado por las bocinas pertinentes, podrás reportar el problema en:

Llama al 911.

A través de Locatel al 56581111 o al *0311.

Por las redes oficiales del C5: Twitter y Facebook.

Por internet a través del sitio del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).