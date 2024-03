En un país con millones de habitantes, como Estados Unidos, es lógico que no todo va a marchar como los engranajes de un reloj y que, de vez en cuando, haya algunos errores en las entidades manejadas por el gobierno. Como ejemplo, te propongo lo que sucede con el dinero que otorga el Seguro Social. Y es que he visto en reiteradas oportunidades que los funcionarios de esa organización han aceptado que se ha pagado de más a muchos pensionistas, lo cual podría ser un beneficio tremendo para ellos, pero a la larga no funciona así.

Así como vi que asumen el error de haber depositado más dinero, también exigen a aquellos pensionistas a que devuelvan ese monto que no les corresponde, lo cual puede significar un gran inconveniente para ellos y más si es que ya no tienen consigo esa cantidad y que en muchos casos ni se percataron que vino de más. En ese sentido, lo mejor sería que estén atentos a la suma de dólares que se les otorga y a las notificaciones que, probablemente, puedan llegar.

Es por ello que ahora, en esta nota, te enseñaré a identificar si la SSA te envió un pago adicional que deberás devolver, por lo que te recomiendo que sigas leyendo.

¿CÓMO SABER SI HUBO UN PAGO DE MÁS EN TU PENSIÓN DE SEGURO SOCIAL?

En 2023, la Administración de la Seguridad Social recaudó 4900 millones de dólares de pagos en exceso que realizó por conceptos de pensiones del Seguro Social. Sin embargo, eso es poco a comparación de lo que falta cobrar, pues aún queda un pendiente de 23000 millones de dólares, una cifra más que considerable y que podrían provocar pérdidas en la entidad, pero también en aquellos que serían cobrados por haber recibido de más.

Es por ello que es importante que estés pendiente del pago que se te hace todos los meses con el fin de evitar sorpresas a futuro. Pero también es crucial que no pierdas de vista las notificaciones de tu correo electrónico, ya que por ese medio la SSA envía mensajes informando sobre pagos de más. Actualmente, esa es la única manera de saber si hubo un depósito que no te corresponde dentro de tu pensión del Seguro Social.

Si es que recibiste un correo electrónico en el que se te informa que recibiste un dinero que no te corresponde, tienes 35 días para devolver esa cantidad o tomar acciones correspondientes. En caso no hagas nada y lo pases por alto, la SSA podría iniciar medidas con la finalidad de obtener dicho monto de nuevo en sus arcas.

¿QUÉ HACER SI RECIBES UN PAGO QUE NO TE CORRESPONDE?