El domingo 12 de mayo es una fecha muy importante en Estados Unidos, pues se celebra el Día de la Madre. Como todos los años, miles de hijos buscan sorprender a la mujer que les dio la vida y homenajear es esfuerzo diario que realiza en casa y en el trabajo. En este artículo encontrarás algunas opciones para pasar un grandioso junto a ella.

El Día de la Madre es emocionalmente complicado para muchas personas, incluidas las madres. Para que el día sea más significativo, ¿por qué no preguntarle a tu mamá cuál es su domingo ideal? Para ayudarte, hemos recopilado algunas sugerencias de nuestras guías de cosas que hacer en Miami, Florida.

¿Dónde celebrar con mamá el Día de la Madre en Miami?

Experiencia de surf de remo en la naturaleza en Miami

Explora Miami como nunca en una experiencia que lleva la naturaleza a tu tabla. Después de repasar los conceptos básicos, tu instructor te guiará a través de canales naturales y manglares. En el camino tendrás la oportunidad de ver aves, peces, cangrejos y tal vez incluso algunos manatíes o delfines. Reserva tu experiencia https://feverup.com/m/99662

The Dirty Rabbit Club para divertirse con mamá

Conoce The Dirty Rabbit Club, el mejor destino de vida nocturna en Wynwood. Ubicado en el corazón del Distrito de Arte de Miami, The Dirty Rabbit te transporta a un país mágico de las maravillas con una temática y fiesta diferente cada día de la semana.

Más detalles aquí.

Conciertos bajo las estrellas

Concert Under The Stars lleva la emoción de la música en vivo a los mejores locales en azoteas de Miami. En esta noche de talento musical, disfrutará de una noche de música increíble acompañada de impresionantes vistas desde la azotea del Stars at Liberty Point en Miami.

Consigue tu tarjeta regalo ahora.

Aventura de navegación privada en la Bahía Biscayne de Miami

Evita las multitudes de otros recorridos turísticos con esta aventura de navegación única e íntima en la hermosa Bahía Biscayne de Miami. Explora las maravillas naturales de la bahía y su diversa vida silvestre en un recorrido solo con la tripulación y su grupo. En el camino, tendrás la oportunidad de nadar, hacer snorkel, caminar entre manglares e islotes y disfrutar de las impresionantes vistas de la ciudad.

Consigue tus entradas para la aventura con tu mamá.

Key West: tour ecológico por la isla desde Miami con kayak y snorkel

Alista tus trajes de baño y protector solar, el sueño de la isla de Florida te espera con este Ultimate Island Eco Tour. Viaja desde la costa de Key West hasta el tercer arrecife de coral más grande del mundo en un catamarán: Es la mejor manera de experimentar el agua. Las aguas de Florida te esperan, reserva aquí.