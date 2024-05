Este viernes 10 de mayo se celebra en México el Día de la Madre, una fecha especial en que rendimos homenaje a nuestras madre por su amor y dedicación en nuestra crianza. Por ello, en esta fecha ellas se convierten en las grandes protagonistas, así que si buscas sorprender a mamá, pero no tienes mucho dinero, una opción muy original es dedicarle un poema que puedes compartir a través de una tarjeta, una postal digital o un mensaje de WhatsApp, verás que será un detalle que mamá valorará. Aquí, compartimos una lista de 50 poemas originales y bonitos para que expreses tus sentimientos hacia la mujer que nos dio la vida.

Poemas para dedicar a mamá por el Día de la Madre

Dulzura

Madrecita mía,

madrecita tierna,

déjame decirte

dulzuras extremas.

Es tuyo mi cuerpo

que juntaste en ramo;

deja revolverlo

sobre tu regazo

Juega tú a ser hoja

y yo a ser rocío:

y en tus brazos locos

tenme suspendido

Madrecita mía,

todito mi mundo

déjame decirte

los cariños sumos.





¡Madre tú eres la mejor!

Madre, tú eres la dulzura,

tus manos son la ternura,

que nos brinda protección.

Es la sonrisa, tu esencia,

qué marca la diferencia

al entregarnos amor.

Nos entibia tu mirada

y la paciencia es tu aliada,

esforzada en tu labor.

¡Tantas noches de desvelo!

Tanta lágrima y pañuelo

¡Para darnos lo mejor!

Tantas horas dedicadas

con sonrisas dibujadas

para hamacar mi soñar.

Entre besos, entre abrazos

fuiste creando los lazos

porque tú eres ejemplar.





Mamá, la mejor palabra

Puedo decir que mamá es la mejor palabra

porque no solo se la digo a la persona

que me dio la vida, si no aquella que dio

la vida por mí, que en noches de desvelo

siempre hubo luz para mí.

Es la mejor palabra que sale de mi voz

cuando no salió algo que yo esperaba

solo pido que nunca borren de mi memoria

esa palabra que nunca quiero olvidar.





Una madre es una amiga

Quiero agradecerte

que estés en mi vida.

Sé que puedo contar contigo

en momentos difíciles

Sé que puedo compartir mis alegrías,

y sé que nuestra amistad

se sustenta en mutuo amor.

Que seas mi madre y mi amiga

es el más preciado tesoro,

¡Feliz Día de la Madre!

Madre de infinito amor

Que impusiste tu valor

Con gran sentimiento

Desde mi bello nacimiento.

Recuerdo tus lindos cuentos

De tu voz tus bellos cantos

Con los que me hacías dormir de niña

En tu sedoso corpiño.

Mi vida sin tu presencia

Es sentimiento sin existencia

Ya no es alegría, ni canto

Es solo tristeza y llanto.

Madre bella y adorada

Siento la luz de tu mirada

Como una sagrada bendición.

Pido al Todopoderoso

Por este pasado doloroso

Me dé fortaleza y comprensión

Ante tu partida inesperada.





Cómo no quererte mamá

Cómo no quererte,

si eres la razón de mi existencia

Cómo no quererte

si me guías en camino justo.

Cómo no quererte

que aprendí de tus consejos.

Cómo no quererte

si diste toda tu vida por mi

Cómo no quererte

si tú eres la más grande para mi

Cómo no quererte

si de tu bella interior

me supiste cuidar y amar

Cómo no decir

que eres mi adoración

Cómo no entregar

todo mi amor de hija a ti





Enseñarás

Enseñarás a volar…

pero no volarán tu vuelo

Enseñarás a soñar…

pero no soñarán tus sueños.

Enseñarás a vivir…

pero no vivirán tu vida

Enseñarás a cantar…

pero no cantarán tu canción

Enseñarás a pensar…

pero no pensarán como tú

Pero sabrás

que cada vez que ellos vuelen, sueñen,

vivan, canten y piensen

¡Estará en ellos la semilla

del camino enseñado y aprendido!





Quién volviese a tener…

¡Quién volviese a tener, para que nos cubriera,

una madre de noche, los párpados febriles,

quién un rozar de labios en la frente sintiera

despejando el fantasma de temores pueriles!

¡Quién tuviese, otra vez, sobre la cabecera

un rostro de ternura en pálidos marfiles

y quien bajo una mano que al fin nos bendijera

sintiese disipar las penas infantiles!

Habría que tornar a la distante infancia

a los antiguos días de los alegres años,

esos tiempos de ayer en los que la fragancia

era toda de miel, bálsamo y ambrosía,

en los cuales la cura de los mayores daños

se lograba con solo tu beso, madre mía





Poema a mi madre

Madre, eres la flor

que ha nacido en mi jardín

más hermosa que un jazmín

por tu maravilloso color.

Te recuerdo con amor

porque para mi has sido,

del mundo lo más querido

de mi vida, la más hermosa,

la más bella de las rosas

de mi jardín florecido.





Caricias

Madre, madre, tú me besas,

pero yo te beso más,

y el enjambre de mis besos

no te deja ni mirar…

Si la abeja se entra al lirio,

no se siente su aletear.

Cuando escondes a tu hijito

ni se le oye respirar…

Yo te miro, yo te miro

sin cansarme de mirar,

y qué lindo niño veo

a tus ojos asomar…

El estanque copia todo

lo que tú mirando estás

pero tú en las niñas tienes

a tu hijo y nada más.

Los ojitos que me diste

me los tengo que gastar

en seguirte por los valles,

por el cielo y por el mar…





Un ángel

Son tus manos la ternura,

tu regazo protección

tus palabras melodía,

que tranquiliza mi inquieto corazón.

Tu mirada que me arrulla

y tus besos el amor,

grandes alas que sostienen,

cuál ángel que me brinda su sincero amor.

Madre, ángel de mi guarda,

dame siempre tu amor y protección

que en mi sueño y pensamiento,

yo te llevo, dulce amor.

Son tus ojos la ternura,

son tus manos mi calor

tu sonrisa mi alegría

madre, ángel de mi corazón.





Sólo el amor de una madre

Sólo el amor de una madre apoyará,

cuando todo el mundo deja de hacerlo

Sólo el amor de una madre confiará,

cuando nadie otro cree

Sólo el amor de una madre perdonará,

cuando ninguno otro entenderá

Solo el amor de una madre honrará,

no importa en qué pruebas has estado

Sólo el amor de una madre resistirá,

por cualquier tiempo de prueba

No hay ningún otro amor terrenal,

más grande que el de una madre.

La madre triste

Duerme, duerme, dueño mío,

sin zozobra, sin temor,

aunque no se duerma mi alma,

aunque no descanse yo.

Duerme, duerme y en la noche

seas tú menos rumor

que la hoja de la hierba,

que la seda del vellón.

Duerma en ti la carne mía,

mi zozobra, mi temblor.

En ti ciérrense mis ojos:

¡Duerma en ti mi corazón!





Madre

Cinco letras tiene un ángel,

que me cuidó en su vientre,

me llevó por mil caminos,

me enseñó a ser valiente.





Tú y yo

Quiero regalarte una sonrisa

que colme de luz tu corazón,

quiero regalarte un abrazo

y con él, todo mi amor.

Quiero que me mires a los ojos

y que en ellos también te mires tú;

mamá, eres para mi tan importante

que el mundo a veces…

Somos tú y yo.





A mi madre

Yo tuve una dulce madre,

Confedéramela el cielo,

más tierna que la ternura,

más ángel que mi ángel bueno.

En su regazo amoroso,

soñaba… ¡Sueño quimérico!

Dejar esta ingrata vida

al blando son de sus rezos.

Más la dulce madre mía,

sintió el corazón enfermo,

que de ternura y dolores,

¡ay!, derritiéndose en su pecho.

Pronto las tristes campanas

dieron al viento sus ecos;

Muriese la madre mía;

sentí rasgarse mi seno.

La virgen de las Mercedes,

estaba junto a mi lecho…

Tengo otra madre en lo alto…

¡Por eso yo no me he muerto!





Galerías del alma

¡El alma niña!

Su clara luz risueña;

y la pequeña historia,

y la alegría de la vida nueva

¡Ah, volver a nacer, y andar camino,

ya recobrada la perdida senda!

Y volver a sentir en nuestra mano

aquel latido de la mano buena

de nuestra madre

Y caminar en sueños

por amor de la mano que nos guía.





Madre mía

Tu mirada de amor

descubre lo que otros no quieren ver.

Tu nobleza

te hace apreciar lo que los demás desprecian.

Tu amor desinteresado

te hace defender a los pequeños

que otros atacan o menosprecian.

Tu presencia

despierta confianza, amor a la vida

y esperanza en un futuro mejor.





A mi mamá

Todas las mañanas

sueño al despertar

que del cielo un ángel

me viene a besar.

Al abrir los ojos

miro donde está

y en el mismo sitio

veo a mi mamá

Mañanitas a mamá

Muy temprano en la mañana,

antes que saliera el sol,

desperté porque dormido

ya cantaba esta canción,

que haya música en tu día,

florecitas, luz y sol,

y que sepas que te quiero,

con todo mi corazón.

“Mamá: cuando sea grande

voy a hacer una escalera

tan alta que llegue al cielo

para ir a coger estrellas.





Cuando sea grande

Me llenaré los bolsillos

de estrellas y de cometas,

y bajaré a repartirlos

a los chicos de la escuela.





Para ti voy a traerte,

mamita, la luna llena,

para que alumbre la casa

sin gastar en luz eléctrica.”





Mi regalo para mamá





“Le regalo a mi mamá

una sonrisa de plata

que es la que alumbra mi cara

cuando la noche me tapa.





Le regalo a mi mamá

una caperuza roja

por contarme tantas veces

el cuento que se me antoja





Le regalo a mi mamá

una colonia fresquita

por no soltarme la mano

cuando me duele la tripita.





Le regalo a mi mamá

una armadura amarilla

que la proteja del monstruo

que espanta en mis pesadillas.





Le regalo a mi mamá

el lenguaje de los duendes

por entender lo que digo

cuando nadie más lo entiende.





Le regalo a mi mamá

una chistera de mago

en la que quepan mis besos

envueltos para regalo.”





Duermevela

“En sus brazos me anida

y yo cierro los ojos

escuchando el arrullo

con un lirio en reposo.





Su mirada soñando

en el aire y el cielo:

duermevela de alas

en su suave convierto.





Es un roce de ángel

que desciende a mi frente:

es tu amor, madrecita,

que velando me duerme.”

Poemas cortos para dedicar por el Día de la Madre

“Quiero agradecerle el haberme permitido entrar a su casa y formar parte de su acogedor hogar. Usted jamás hizo diferencia alguna conmigo y me brindó su genuino cariño por lo cual siempre la he de querer y cuidar. ¡Espero que tenga un lindo Día de las Madres!”.

“Gracias por ser una buena consejera, por considerarme como parte de su familia y por ser como mi segunda Mamá. ¡Mis mejores deseos para usted en este Día de las Madres, mi buena Suegra !”.

“No podía dejar de saludarla por el Día de las Madres y agradecerle el maravilloso hijo que crió y me hace sentir como la más feliz de las mujeres. ¡Feliz Día de las Madres, querida Suegra !”.

“Usted ha sido una Madre ejemplar y ha sabido educar a sus hijos con gran destreza y virtud. Le agradezco haberme permitido ser parte de su familia y traer al mundo a la mujer que me robó mi corazón y me da amor a plenitud.¡Feliz Día de las Madres, Suegrita!”.

“Este ramo de flores es poco para agasajarla pues usted es una Madre ejemplar. Espero que Dios la conserve con gran salud y vida, gracias por abrirme las puertas de su corazón y su hogar.¡Qué tenga un feliz Día de las Madres, mi buena Suegra !”.

“Nunca me cansaré de repetir que usted es una gran Suegra y la considero como si fuera la Madre que perdí hace muchos años. Gracias por todos sus secretos de cocina que ha compartido conmigo y por saber mantener el lugar que le corresponde para no interferir cuando tengo alguna discrepancia con su hijo. Felicidades por su día”.