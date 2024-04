¿Quién era Max Azzarello? Seguro el nombre no te suena conocido, pero se trata de una persona saltó a los titulares de los medios de comunicación por prenderse fuego a las afueras del tribunal en Nueva York que llevaba a cabo el histórico juicio contra el expresidente Donald Trump. El joven falleció horas después, debido a sus graves quemaduras. Aunque, en principio, se pensó que su impactante acto tenía alguna relación con el juicio, todo apunta a que tenía problemas mentales y alucinaba conspiraciones.

Max Azzarello era un joven de 37 años, que vivía en San Agustín, Florida, desde donde viajó hasta Nueva York -sin que supieran sus familiares- para manifestar por sus creencias y prenderse fuego a las afueras del del tribunal de Manhattan. El día anterior había sido fotografiado ante el tribunal con pancartas atacando a Trump y al presidente Joe Biden.

Aquella tarde de viernes 19 de abril, antes de prenderse fuego en un parque frente al recinto judicial, lanzó al aire varios panfletos de colores, llamando la atención de los transeúntes, los cuales hablaban sobre “multimillonarios malvados” y teorías de conspiración.

Terrible escena a las afueras de la corte donde se juzga a Trump en New York (Foto: Captura de video CNN)

Al menos una persona usó un extintor para intentar apagar las llamas y un paramédico intentó prestarle ayuda. La Policía lo llevó con urgencia a la unidad de quemados de un hospital. Su estado era crítico por las heridas y, horas después, falleció.

¿QUIÉN ERA MAX AZZARELLO, EL HOMBRE QUE SE PRENDIÓ FUEGO EN NUEVA YORK?

Max Azzarello se prendió fuego frente a tribunal en Nueva York (Foto: EFE)

Era una mente brillante. Se graduó de antropología y políticas públicas de la Universidad de Carolina del Norte, en Chapell Hill, y, en 2012, obtuvo una maestría en planificación urbana y regional en la Universidad de Rutgers en New Brunswick, Nueva Jersey, señala un reporte de The New York Times.

Un amigo de su vida universitaria lo recuerda como “la persona más inteligente que he conocido” y alguien a quien le importaba el mundo.

“En la universidad era conocido por dejar notas Post-it de apoyo para sus compañeros de clase en los pasillos y por sus actuaciones de karaoke de Frank Sinatra y Canciones de Disney”, dijo una ex compañera de clase, Katie Brennan.

“ Tenía mucha curiosidad sobre la justicia social y cómo ‘podrían’ ser las cosas ”, añadió la Sra. Brennan. “ Era creativo y aventurero ”.

Azzarello realizó varios trabajos de marketing, ventas y tecnología, según su perfil de Linkedin, en cuya foto de perfil aparece al lado del expresidente Bill Clinton. También trabajó en 2013 en la campaña del representante Tom Suozzi en Long Island.

Problemas mentales

The New York Times señala que el joven había tenido una vida normal hasta el verano de 2023, debido a que la muerte de su madre e 2022 le afectó mucho. Se vio inmerso en una espiral de paranoia y teorías conspirativas. Por ello, sus amigos lo describieron como una persona brillante, pero que padecía de problemas mentales.

También fue descrito como un buen vecino, aunque con comentarios peculiares. “Una persona extremadamente agradable... Tenía opiniones políticas que yo no consideraría convencionales. Llamó a nuestro gobierno y al gobierno mundial un esquema Ponzi”, dijo Larry Altman, el administrador de la propiedad de su edificio de apartamentos. Además, consideraba la criptomoneda como una amenaza para la humanidad.

Debido a una crisis en su salud mental, se dio aviso a sus familiares y amigos. Y en agosto de 2023 fue llevado a un centro de tratamiento de salud mental, pero según Azzarello lo único que consiguió fueron “sus calcetines favoritos”.

Azzarello tenía un largo historial de publicar teorías de conspiración y despotricar contra los ricos y poderosos, según funcionarios de la policía de Nueva York, que habían comenzado a revisar sus perfiles en las redes sociales.

Detenciones

Sus problemas legales comenzaron el 19 de agosto de 2023 , cuando arrojó una copa de vino al autógrafo de Bill Clinton exhibido en el muro del vestíbulo del Hotel Casa Mónica y lo dañó. Dos días después, el 21 de agosto, fue arrestado por quedarse en calzoncillos y gritarle a los clientes de Casa Mónica. También se le vio metiéndose en una fuente y maldiciendo a los clientes antes de ser detenido.

Tres días después, un video de vigilancia cercano lo capturó escribiendo en un letrero afuera de Little Free Library y rompiendo un letrero de control de plagas en la puerta de al lado. Azzarello malinterpretó el letrero, creyendo que la empresa de control de plagas estaba allí para dañar tanto a niños como a perros, según un informe de la Policía.