Desde el 7 de mayo de 2025 el uso del Real ID será obligatorio para ingresar a edificios federales y abordar un vuelo dentro de Estados Unidos, a lo que salta la pregunta qué pasará con los no ciudadanos, específicamente los inmigrantes indocumentados. ¿Cómo podrán viajar o ingresar a una sede de Uscis?

Una REAL ID es una tarjeta de identificación especial que será clave para movilizarse dentro de los 50 estados, el Distrito de Columbia, así como en los cinco territorios cumplen con la normativa. La ley Real ID fue aprobada por el Congreso en el año 2005, luego de una sugerencia realizada por la Comisión del 11 de septiembre como una medida de seguridad.

Este nuevo documento reemplazará el uso de licencias de conducir o identificaciones estatales tradicionales, que hasta ahora eran aceptadas para volar dentro del país y que incluso -en algunas jurisdicciones- se otorgaban a los inmigrantes indocumentados.

¿QUÉ PASA SI SOY INMIGRANTE Y MI IDENTIFICACIÓN NO TIENE EL SÍMBOLO REAL ID?

Si la tarjeta no tiene una de las marcas de la estrella del REAL ID, el DHS indica que se debe presentar una alternativa aceptable a partir del 7 de mayo de 2025, de lo contrario se les prohibirá el abordaje o el ingreso a una institución en el punto de control de seguridad.

Las tarjetas REAL ID se diferencian de las regulares por la imagen de una estrella a la derecha o oso dorado con una estrella blanca que se localiza en la parte superior de la tarjeta (Foto: DMV)

SOY INMIGRANTE INDOCUMENTADO, ¿CÓMO PODRÉ VIAJAR SIN UNA IDENTIFICACIÓN REAL ID?

En Estados Unidos permiten viajar a las personas sin un estatus migratorio legal, siempre y cuando presente un documento válido. Si bien será imposible que tener acceso a una licencia Real ID, el Departamento de Estado ha dejado que hay otras formas de identificación que se podrán presentar para cumplir con los requisitos federales.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) indica que los pasajeros mayores de 18 años deben mostrar una identificación válida en el punto de control del aeropuerto para poder viajar, una de ellas es el pasaporte extranjero vigente, emitido por el país al que perteneces . Ese documento también será válido para ingresar a las instituciones federales.

Si no tienes una identificación aceptable y no te sometes a la tecnología de reconocimiento facial, se te negará la entrada a las áreas seguras del aeropuerto y no podrás abordar el vuelo.

¿POR QUÉ SE CREÓ LA REAL ID?

Una Real ID es una tarjeta de identificación especial que, aunque no reemplaza al pasaporte, será clave para que te movilices dentro del país norteamericano. Este tipo de identificación está diseñada para aumentar la seguridad y prevenir el fraude, asegurando que las personas que viajan en avión y realizan otras actividades críticas estén debidamente verificadas.

La ley Real ID, aprobada por el Congreso en 2005, tiene como objetivo que el Gobierno federal establezca normas mínimas de seguridad para las licencias de conducir y las tarjetas de identificación emitidas por los estados y prohíbe a ciertas agencias federales aceptar para fines oficiales licencias y tarjetas de identificación de estados que no cumplan con estas normas.