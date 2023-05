La nevada en el departamento de Cusco llamó la atención de la población y muchos se preguntaron, ¿qué es lo que está pasando? La situación se trataba de un preámbulo del fenómeno atmosférico llamado DANA y aquí te contamos de qué se trata.

Conversamos con el ingeniero José Mesía, especialista en meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) para que despeje las dudas sobre este fenómeno atmosférico del que se viene hablando y que es más común de lo que pensamos.

El especialista explicó que la nevada en Cusco se dio por el inicio de la formación del sistema de DANA, que esta vez lleva el nombre David. A continuación, conoce más sobre este fenómeno y cómo afectará el clima.

¿QUÉ ES LA DANA?

DANA significa Depresión Aislada en Niveles Altos. Se trata de un sistema atmosférico frío que se presenta en los niveles medios y altos de la atmósfera (entre 5 km y 10 km aproximadamente) y permite transportar mayor humedad de la Amazonía hacia los Andes.

“Se forma por el paso de unas ondas que van del oeste a este. Estas ondas van pasando hacia Sudamérica, pero en un momento se corta esta frecuencia y hace una circulación cerrada, formando la DANA, que es un sistema localizado frío”, explica José Mesía, especialista en meteorología.

Este sistema de circulación horaria frío que se da aproximadamente a 5000 m de altura y, al 12 de mayo de 2023, se ubica frente a la costa sur. No está en la superficie.

Hay diferentes formaciones de DANA, en otros territorios como España y Chile, que, aunque pueden ser similares no son iguales. El Senamhi analiza la formación de la DANA que afecta al Perú.

LA DANA es un fenómeno atmosférico (Foto: Senamhi)

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DE LA DANA?

La DANA, en términos generales, se caracteriza por precipitaciones puntuales y genera acumulados mayores. También viene acompañado de descenso de temperaturas y ráfagas de viento.

Esta DANA David, que es la que se desarrolla en mayo, en tanto, favorecerá la ocurrencia de lluvia, granizo, nieve, aguanieve de manera aislada. También habrá ráfagas de viento (superiores a los 45 kilómetros por hora), así como el descenso de temperatura nocturna en la sierra centro y sur del Perú.

El especialista explicó que se localizará en la vertiente oriental (la cordillera, pegada hacia la selva), afectando la parte de la sierra central y sur; y en la vertiente occidental (la parte de la cordillera pegada hacia el océano), afectado regiones como Lima, Ayacucho y Huancavelica, donde se espera un descenso de la temperatura mínima.

¿Habrá otro manto de nieve?

El especialista indicó que, debido a que David favorecerá la ocurrencia de precipitaciones, no se descarta que se vuelva a repetir un fenómeno similar al de Cusco, pero no se prevé que sea una nevada generalizada.

¿CÓMO AFECTARÁ LA DANA A LIMA METROPOLITANA Y REGIONES?

La DANA David está provocando condiciones más cálidas en Lima metropolitana, explicó José Masía, especialista de meteorología del Senamhi. “Está haciendo que tengamos condiciones más cálidas y que haya mayor brillo solar en la capital, sin descartar que en la tarde y noche la posibilidad de tener llovizna”, mencionó.

Detalló que para este fin de semana (13 y 14 de mayo) se espera que amanezca con un cielo cubierto y llovizna, pero que luego haya probabilidad de tener brillo solar. “Se espera, además, que por la tarde haya ráfagas de viento y cobertura nubosa, sin que esto impida la posibilidad de tener una sensación de calor porque se prevé que estemos un grado por encima en la temperatura máxima de los últimos días. Habrá sensación de bochorno en lugares cerrados”, agregó.

En la sierra de la región Lima, como en Ticlio, se prevé que haya un descenso de temperaturas mínimas.

¿CUÁNTO TIEMPO DURA LA DANA?

El fenómeno DANA dura, en promedio dos o tres días. Se estima que David durará hasta el día 13 de mayo, pero el especialista del Senamhi aclaró que se trata de un sistema altamente dinámico, por lo que su rápido desplazamiento es más difícil de predecir, es decir, puede durar más o menos días.

¿LA DANA ES UN FENÓMENO AISLADO?

No. La Depresión Aislada en Niveles Altos es un sistema recurrente que pasa todos los años, por lo que tiene un calendario se nombres hasta el 2025. En febrero hemos tenido una DANA llamada Carmen y ahora atravesamos por David. La siguiente será Esther, pero no hay fecha aún. Si bien se trata de un fenómeno atmosférico que se presenta de manera aleatoria, suele ocurrir con más frecuencia en las temporadas frías como el otoño, pero no se descarta su presencia en el verano.