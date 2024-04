Cuando se anuncia que hay un nuevo ganador del premio mayor de Mega Millions o Powerball, inmediatamente el hecho se convierte en noticia nacional en los Estados Unidos y en todo el mundo y las razones no son de extrañar. Y es que ese monto que son otorgados a un ganador es espectacular y muchas veces creemos que no se puede ver tanto dinero junto, cuando en realidad sí existe esa posibilidad y cualquiera de nosotros puede cambiar su vida de la noche a la mañana.

Por más que sea complicado obtener un premio —cualquiera que sea—, las esperanzas de los jugadores de lotería nunca se pierden y muestra de ello es la cantidad de boletos que se venden para cada sorteo y las veces en las que se anuncia que el jackpot ha salido, finalmente. Por ejemplo, durante la madrugada del domingo 7 de abril, tras unas horas de retraso, se realizó el sorteo de Powerball, dejando a un ganador del premio más importante, el cual era para esa fecha de $1,300 millones de dólares.

Aún no se ha dado a conocer la identidad del afortunado o afortunada, pero ya se sabe que es del estado de Oregon y que no demoró mucho tiempo en ir a las oficinas de la lotería para reclamar lo que le pertenece. Mientras eso sucede, es poco probable que no te haya dado un poco de endivia y ganas de jugar un boleto y tentar a la suerte. Pero, antes de que lo hagas, ¿sabías que hay algunas probabilidades que podían ayudarte a elegir los números correctos? Así mismo, hay lugares que más veces han albergado a un suertudo. ¿Quieres saber en cuáles?

Un vendedor le entrega sus boletos de Powerball a un cliente desde un stand especial configurado con la finalidad de manejar las largas colas para comprar boletos en una gasolinera en Hammond, Indiana (Foto: Scott Olson / AFP)

LOS LUGARES QUE MÁS VECES HAN SIDO TESTIGOS DE UN GANADOR DEL POWERBALL

Hay un estado en particular que encabeza la lista de los lugares de Estados Unidos que más veces ha albergado a un ganador del jackpot de Powerball y es muy llamativo, pues uno creería que los que estén en el primer lugar sean los que más población tienen, pero no es así. A veces, la suerte tiene sus favoritos, sin importar las cantidades ni probabilidades.

Ahora te presento la lista de los estados que más veces han dado un dado de la lotería Powerball:

Pensilvania (18 ganadores)

Florida (16 ganadores)

California (10 ganadores)

Nueva York (10 ganadores)

Indiana (10 ganadores)

Nueva Jersey (10 ganadores)

Missouri (10 ganadores)

Lusiana (10 ganadores)

LOS ESTADOS QUE NUNCA HAN TENIDO UN GANADOR DEL POWERBALL

La otra cara de la moneda. Por más que Powerball tenga décadas funcionando en Estados Unidos, hay estados en los que nunca se ha registrado un afortunado ganador del premio mayor y son varios, llamando más aún la atención de nosotros. Seguramente será cuestión de tiempo para conocer si alguno de ellos sale de la lista que ahora te presento: