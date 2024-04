El ganador del sorteo de Powerball, que se llevó a cabo la madrugada del domingo 7 de abril, no se hizo esperar y el lunes 8, a primera hora, se presentó para reclamar su gran premio en Oregon. La emoción no es para menos: el jackpot es de 1,326 millones de dólares, el mayor premio jamás ganado en ese estado y el cuarto más grande en la historia de esa lotería. Es importante mencionar que el bote no salía desde el 1 de enero, cuando reventó el pozo de US$842,4 millones, en Michigan.

El sorteo, que se realizó con retraso porque debió realizarse el la noche del 6 de abril, había generado mucha zozobra y expectativa, pues las ventas finales de boletos impulsaron el premio mayor más allá de su estimación anterior de US$1.3 millones a US$1.326 millones en el momento del sorteo. Se trata del cuarto premio mayor en el juego Powerball y el octavo mayor entre los juegos de lotería estadounidense.

Las ventas de Powerball impulsaron que se eleve el monto del pozo (Foto: AFP)





¿QUIÉN ES EL GANADOR DEL PREMIOS DE 1,326 MILLONES DE DÓLARES EN OREGON?

Aunque tenía un año para presentarse, armar su estrategia y reclamar su premio, una persona se presentó el 8 de abril como ganador del premio de 1,326 millones de dólares, que había sido sorteado horas antes, informó Powerball, al tiempo que añadió que la Lotería de Oregon viene siguiendo los protocolos de rigor antes de anunciar al ganador.

“La Lotería de Oregon está trabajando con el poseedor de un boleto que se presentó el lunes para reclamar el premio. El proceso implica medidas de seguridad y una investigación que llevará tiempo antes de que se pueda anunciar un ganador”, señala en su nota de prensa.

“Este es un premio mayor sin precedentes para la Lotería de Oregon”, dijo el director de la Lotería de Oregon, Mike Wells, en un comunicado. “Estamos tomando todas las precauciones para verificar el ganador antes de entregar el premio en metálico, lo que llevará tiempo”.

El boleto de la suerte que acertó los seis números de Powerball, cuyas bolas blancas fueron 22, 27, 44, 52, 69, mientras que la roja 9. Cabe precisar que los jugadores ganadores en Oregon no pueden permanecer en el anonimato, salvo algunas excepciones.

¿Pago anual o efectivo?

El poseedor del billete deberá elegir entre un premio anualizado de 1.326 millones de dólares o un pago global de 621 millones de dólares. Ambas opciones de premios son antes de impuestos. Si el ganador selecciona la opción de anualidad, recibirá un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5 por ciento cada año.

Es importante que los jugadores deban consultar con un planificador financiero de confianza o un profesional similar para desarrollar un plan para sus ganancias.

¿DÓNDE SE VENDIÓ EL BOLETO GANADOR DEL POWERBALL?

El boleto ganador se vendió en la tienda Plaid Pantry en Columbia Boulevard de Portland. La tienda recibirá un bono de 100,000 dólares por vender el billete ganador del premio mayor, dijo la Lotería de Oregon.

LOS 10 PREMIOS MÁS GRANDES DE POWERBALL

US$2.04 mil millones – 7 de noviembre de 2022 – CA US$1,765 mil millones – 11 de octubre de 2023 - CA US$1,586 mil millones – 13 de enero de 2016 – CA, FL, TN US$1,326 mil millones – 6 de abril de 2024 - O US$1.08 mil millones – 19 de julio de 2023 – CA US$842,4 millones – 1 de enero de 2024 – MI US$768,4 millones – 27 de marzo de 2019 – Wisconsin US$ 758,7 millones – 23 de agosto de 2017 – MA US$754,6 millones – 6 de febrero de 2023 - WA US$731,1 millones – 20 de enero de 2021 – MD.