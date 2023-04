Si vas a hacer un viaje corto o te vas de vacaciones y no quieres pagar por una maleta o equipaje documentado, debes saber qué es lo que puedes llevar en tu maleta de mano o de cabina.

Ahora que están de moda las aerolíneas de bajo costo o ahorrarse el costo de las maletas de 23 kilos, que pueden pasar los 100 dólares en muchos casos, es bueno saber que, aunque no está permitido pasarse los 100 ml en líquidos o cremas, hay artículos que sí puede llevar y que, tal vez, has optado muchas veces por no llevarlos por miedo a que los quitaran y pasar un mal rato.

Teniendo en cuenta que en las compañías de bajo costo no incluyen el servicio de comida a bordo y la que venden te puede salir algo cara, también te contamos qué tipo de alimentos puedes llevar en tu bolso de mano para que puedas ahorrar en tu viaje y, además, no tengas problemas ni contratiempos. Atento a la nota.

¿QUÉ ES EL EQUIPAJE DE MANO?

Cuando hablamos de equipaje de mano se trata de la maleta que debes llevar contigo, subir a la cabina de pasajeros del avión o colocar debajo de tu asiento. Puede ser un bolso de mano (mochila), o una valija de cabina (carry on), cuyo contenido no supere los 10 kilos. No necesita ser documentado, como la maleta de 23 kilos, pero sí debe pasar la inspección de rayos X y, en algunos casos, deberá ser revisado por agentes de seguridad, debido a que tiene ciertas restricciones.

La maleta de mano debe pasar por controles de seguridad (Foto: Shutterstock)

¿QUÉ COSAS PUEDES LLEVAR EN TU EQUIPAJE DE MANO?

A continuación, te damos una lista de 30 artículos y alimentos que sí puedes llevar en tu equipaje de mano, de acuerdo con la Administración de Seguridad en el Transporte, una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y que recoge el medio ViveUsaMx.