En el mercado numismático se puede pagar por una moneda de colección mucho más que su valor nominal. No siempre es importante el estado de conservación, también tiene mucho peso la historia, como sucedió con una pecunia de cobre que fue subastada por más de 22 mil dólares.

La colección de monedas tiene un amplio mercado en Estados Unidos. Los coleccionistas valoran detalles como la historia, antigüedad de la fecha de emisión, así como errores de fabricación y otras rarezas. Mientras mejor sea su estado, mayor será su valor de venta.

¿POR QUÉ UNA MONEDA DE COBRE VALE MÁS DE 22 MIL DÓLARES?

Se trata de moneda 1787 New York Excelsior Copper, Indian and New York Arms, cuyo valor radica en significado histórico, aunque sea de cobre. Aunque estaba muy desgastada por el paso del tiempo, fue muy valorada en el mercado numismático.

Esta pecunia cuenta la historia de una nación en sus primeros años, que luchaba por su identidad y su economía. “Uno de los objetos de cobre más emocionantes de la era de la Confederación, que representa a un guerrero indio de pie rodeado por la inscripción que pone la piel de gallina: Liber Natus Libertatem Defendo o Nacido libre, defiendo la libertad”, así describe a la moneda la casa de subastas Stack’s Bowers.

“Es uno de los mejores ejemplares conocidos, superado, hasta donde sabemos, solo por la moneda maravillosa de Eliasberg de Mint State”, se agrega.

Solo existe una docena de ellas. De acuerdo con la casa de subasta Heritage Auctions, una se vendió en US$22.800 el 11 de enero de 2024; y otra, en casi perfecto estado, con un grado de MS-64, salió al mercado en US$204 mil en 2021, de acuerdo con el Professional Coin Grading Service. Vendió otra en más de 40 mil dólares en 2004.

Moneda tienen mucho valor en el mercado numismático (Foto: Heritage Auctions)

CARACTERÍSTICAS DE LA MONEDA DE 1787 QUE VALE MÁS DE 20 MIL DÓLARES

Esta moneda 1787 New York Excelsior Copper es un ejemplo de las varias piezas que se acuñaron de forma privada antes de que el gobierno federal tomara toda la producción a través de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, en 1792.

Reverso: muestra las armas de Nueva York, la Libertad y la Justicia al lado de un escudo y una pequeña águila. Aparece la fecha 1787 y el lema del estado, EXCELSIOR, que significa “Ever Upward”. Hay una pequeña mancha verde en la falda de Liberty en el reverso, encima de la letra R.

muestra las armas de Nueva York, la Libertad y la Justicia al lado de un escudo y una pequeña águila. Aparece la fecha 1787 y el lema del estado, EXCELSIOR, que significa “Ever Upward”. Hay una pequeña mancha verde en la falda de Liberty en el reverso, encima de la letra R. Anverso: se ve a un nativo americano con una hacha en la mano y un arco con cuerda en la otra. En la parte superior se ve algo de granularidad trivial en la superficie. La leyenda LIBER NATUS LIBERTATUM DEFENDO rodea a un indio de pie en el anverso. La leyenda se traduce como “Nacido para defender la libertad” o “Naciendo libre, defiendo la libertad”.