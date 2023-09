¿Existen bancos de comida en Estados Unidos? Por más increíble que esto puede sonar, el asunto es que en el país norteamericano hay personas que requieren de apoyo alimenticio y, por ello, se crearon los denominados bancos alimentarios. Esto es una gran ayuda en el marco de la inflación que afecta a EE.UU. que perjudica a las familias. Conoce aquí cómo hallar estos espacios.

El gobierno de Estados Unidos ha implementado un sistema de ayuda social entre los que se encuentran los bancos alimentarios que brindan alimentos a las personas que tienen escasos recursos económicos.

Se debe precisar que esta ayuda existía desde mucho antes de la pandemia, aunque cuando llegó la situación del COVID-19 complicó las cosas generando inseguridad alimentaria en todo los Estados Unidos.

En Estados Unidos hay muchos lugares denominados bancos alimentarios (Foto referencial: AFP)

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA?

Los programas de asistencia alimentaria y nutricional tienen como finalidad aumentar la seguridad alimentaria entregando a los hogares de bajos ingresos acceso a alimentos para una dieta saludable.

El programa también realiza el monitoreo de alcance y la gravedad de la inseguridad alimentaria en los hogares a través de una encuesta anual analizada por el Servicio de Investigación Económica (ERS), según informó el portal ERS.USDA.

LAS CIFRAS DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA

Según informó el portal Solodinero, 34 millones de personas, incluidos 9 millones de niños en los Estados Unidos viven con inseguridad alimentaria.

El programa de ayuda alimentaria beneficia a miles de familias de escasos recursos (Foto referencial: AFP)

¿DÓNDE ENCONTRAR BANCOS DE ALIMENTOS EN EE.UU.?

Las familias que requieran de la ayuda de este importante programa podrán hacerlo muy cerca de sus hogares. Solodinero hizo una lista de cómo hallar estos programas. Así tenemos:

1. Feeding América

Feeding América es una red de bancos de alimentos más grande de los Estados Unidos. Así, el citado portal te ayuda a localizar a los bancos de alimentos más cercanos.

Tiene más de 200 bancos de alimentos en todo el territorio estadounidense.

Visitar el portal AQUÍ

Portal Feeding América para encontrar banco de alimentos (Foto: Feeding América)

2. Food finder

También te ayuda a encontrar bancos de alimentos cercanos a tu hogar. Mediante esta aplicación disponible en app y web llegarás rápido a este importante lugar. Solo se pone un código postal para que te indique los lugares más próximos.

Visitar el portal AQUÍ

Con Food finder también podrás hallar este tipo de ayuda (Foto: Food finder)

3. Google Maps

Google Maps es una de las herramientas más usadas por el público cuando se quiere buscar determinados lugares. En ese sentido, también sirve para buscar los bancos de alimentos.

Solamente se tiene que colocar la palabra “Food bank near me” o “Food pantry near me” y aparecerán todas las opciones.

Visitar el portal AQUÍ

Google maps te ayudará a buscar el lugar que desees (Foto: Google maps)

¿CUÁLES SON LOS ESTADOS CON MAYOR INTERÉS EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE?

En Estados Unidos muchos estados trabajan para que sus ciudadanos tengan una alimentación saludable. En ese sentido, Infobae dio a conocer quiénes se encuentran en esta lista de interés. Así tenemos:

Colorado.

Arizona.

Utah.

Florida.

Texas.

Nueva York.

Massachusetts.