¿Te imaginas que crees haber ganado un bote de 325 millones de dólares de Powerball, pero luego la lotería más famosa de Estados Unidos te dice que fue un “error” y que tu boleto no tiene ningún valor? Muchos arrugarían el papel y lo tirarían al basurero, pero John Cheeks decidió que no iban a jugar con sus ilusiones y decidió demandar a la compañía y por más: US$340 millones.

John Cheeks, un hombre de Washington DC, compró su boleto de Powerball el 6 de enero de 2023, cuando el premio mayor aumentó a 325 millones de dólares, pero no pudo ver el sorteo en vivo el 7 de enero.

Al día siguiente, el 8 de enero, revisó los números ganadores en el sitio web de la Lotería de DC y coincidían con los que él había seleccionado, en honor a las fechas de sus familiares. Sin embargo, cuando fue a canjear su premio, la sorpresa fue mucho mayor: no había ganado ni un dólar.

¿CÓMO ES LA DEMANDA CONTRA POWERBALL POR ERROR EN NÚMEROS DEL PREMIO MAYOR?

“Me emocioné un poco, pero no grité, no grité... Tomé una foto (a la pantalla con los números ganadores) como me recomendó un amigo y me fui a dormir”, cuenta John Cheeks sobre su primera reacción al cotejar el billete, que creyó le cambiaría la vida.

Cheeks intentó cambiar el premio el 10 de enero de 2023. Para ello, acudió a un minorista autorizado y descubrió que ninguno de sus números coincidía con el sorteado en vivo. Luego fue al centro de premios de la Oficina de Loterías y Juegos de DC para comprobarlo, pero nuevamente le dijeron que no era el ganador.

“‘Oye, este billete no sirve. Simplemente tíralo a la basura’”, le dijeron a Cheeks, según le comentó al medio NBC 4. “Y le di una mirada severa. Dije: ‘¿En el bote de basura?’ ‘Oh, sí, simplemente tíralo. No te van a pagar. Hay un bote de basura justo ahí’”. Desde entonces, Cheeks colocó el boleto en una caja de seguridad.

Los números ganadores ese día fueron: 35, 36, 44, 45, 67 y Powerball 14. Los números que utilizó el jugador fueron: 7, 15, 23, 32, 40 y PB: 2. El bote creció hasta los US$754,6 millones.

Denuncia

De acuerdo con la denuncia presentada en noviembre de 2023, Cheeks demanda que Powerball le pague las ganancias del boleto que creía tener (US$325 millones), más US$72,000 adicionales por día en pagos de intereses “debidos por falta de pago” . La cantidad equivale, aproximadamente, a 340 millones de dólares.

El abogado de Cheeks, Richard Evans, indicó que un contratista de lotería finalmente informó a su cliente que Taoti Enterprises, una agencia de publicidad digital con sede en DC que administra el sitio web de la Lotería de DC, cometió un “error” y publicó los números equivocados.

John Cheeks demandó a la lotería Powerball porque no le dio el bote de 325 millones que creyó haber ganado (Foto: John Cheeks/ Facebook)

Antecedente

Para Evans, su cliente tiene que ser compensado por este error. Su denuncia se puede respaldar en lo ocurrido en noviembre de 2023, en Iowa, cuando funcionarios de la lotería estatal culparon a un “error de informe humano” por publicar los números incorrectos, que permanecieron en su sitio web durante más de seis horas. Aquellos que reclamaron, cobraron sus boletos entre 4 y 200 dólares, según Fox 9.