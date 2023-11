El desfile de Acción de Gracias de Macy´s ha sido un evento festivo icónico durante más de 90 años y, en los últimos tiempos, ha atraído a algunas de las estrellas brillantes de la música y a artistas prometedores para el paseo lleno de carrozas y globos. Este jueves 23 de noviembre, miles de personas recorren varias partes de Manhattan con una deslumbrante programación de globos con personajes destacados, carrozas mágicas, bandas de música de todo el país, grupos de actuación dinámicos, payasos imaginativos, talentos musicales, como el colombiano Manuel Turizo, y papá noel. Pero, si por alguna razón no puedes ir al evento en persona, aquí te explicamos cómo lo puedes disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Cómo ver el desfile de Acción de Gracias de Macy’s

El 97º Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s se transmitirá por NBC y Telemundo de 8:30 am al mediodía, hora del Este.

Cómo transmitir el desfile de Acción de Gracias de Macy’s

Si tiene cable (o una antena de televisión digital como esta de Amazon), puede ver el desfile por televisión a través de su red local afiliada a NBC. El desfile también se transmitirá en vivo en Peacock Premium ( haga clic aquí para obtener más detalles sobre el descuento del Black Friday de Peacock ).

El Desfile de Acción de Gracias de Macy’s se puede ver en línea, ya que NBC se puede transmitir usando SlingTV, fuboTV, DirecTV Stream o Hulu + Live TV. La mayoría de estos servicios ofrecen pruebas gratuitas, que le permitirán ver el divertido desfile de Acción de Gracias en línea de forma gratuita y sin cable.

Cómo ver el desfile de Acción de Gracias de Macy’s en persona

Hay una pequeña cantidad de áreas de observación para el Desfile de Acción de Gracias de Macy’s , pero los fanáticos pueden comenzar a llegar a las 6 am, hora del Este, en Central Park West, entre las calles West 75th y West 61st. Se pueden encontrar excelentes vistas en la 6ta avenida entre las calles West 59th y West 38th, y habrá visualización pública limitada en el lado sur de West 34th Street entre Broadway y 7th Avenue.

¿A qué hora empezó el Macy’s Parade?

El Macy’s Thanksgiving Parade inició en punto de las 8:30 a.m. ET entre West 77th Street y Central Park. De acuerdo con la ruta oficial del evento, las carrozas y globos pasarán por Columbus Circle, Central Park South y West 34th Street, hasta llegar al Macy’s Herald Square.

¿Quién actuará en el Desfile de Acción de Gracias de Macy’s?

El desfile de este año contará con muchas actuaciones , incluidas Cher, Brandy, ENHYPEN, Jon Batiste, Jesse James Decker, En Vogue, Manuel Turizo, Jabari Banks, Bell Biv Devoe, Pentatonix, Ashley Park, Chicago, David Foster, Katherine McPhee, Alex. Smith, Amanda Shaw, Miss América Grace Stanke y Paul Russell.

El año pasado, Gloria Estefan y su familia cantaron encima de la carroza Deck the Halls de Balsam Hills, mientras que Joss Stone apareció en una carroza de Hallmark Channel y Jordan Sparks actuó en una carroza de Toys R Us. Paula Abdul, Big Time Rush, Kirk Franklin, Cam, Betty Who, Sean Paul, Zigg Marley y más aparecieron durante el desfile de 2022. Mariah Carey , Rihanna, Miley Cyrus y Ariana Grande son algunas de las estrellas que han actuado en el Desfile del Día de Acción de Gracias en años anteriores.