¿Listo para disfrutar de muchas horas de pie, bajo el sol y en el desierto de California? Si te lo planteo así puede parecer un castigo enorme, pero lo cierto es que Coachella es un festival de gran reconocimiento en Estados Unidos y todo el mundo. Es más, cuando empiece a escucharse la música de los decenas de artistas, probablemente ya ni recuerdes dónde estás parado, aunque lo mejor será que estés precavido en varios aspectos, si no la quieres pasar mal.

Por más que estés disfrutando de una experiencia inigualable, no significa que el inclemente clima o las condiciones del lugar no te vayan a pasar factura, así que debes prestar atención a lo que sucede alrededor. Sin embargo, hay algo más importante que debiste haber hecho antes de dirigirte al festival: organizar una mochila con elementos que son imprescindibles y que podrían salvarte de un mal momento mientras disfrutas de tus artistas favoritos.

Al estar en el desierto y bajo el sol, lo obvio que necesitas llevar es bloqueador solar, un sombrero o gorro, lentes oscuros, entre otros elementos que harán que no te quemes demasiado y que la luz no afecte tu visión. Una botella de agua reutilizable también será vital, solo recuerda que no debe ser de un material peligroso y que el festival cuenta con recarga de este líquido en todo el lugar. Otras cosas que sí o sí debes llevar es un calzado cómodo, ya que estarás mucho tiempo de pie.

Así como hay elementos que están permitidos a lo largo del festival, hay otros que están prohibidos, como en cualquier parte del mundo. Si los guardias de seguridad te descubren en la puerta con alguno de ellos, podrían no dejarte pasar, lo que se puede traducir en un mal momento para ti y las personas que están yendo contigo, así que ten cuidado con lo que quieres introducir al recinto y así evitarás un mal sabor de boca.

En ese sentido, ahora te presentaré una lista de objetos que están permitidos por el festival y los que están vetados. Esta información que daré a conocer son parte del reglamento oficial del evento, el cual se puede encontrar de manera sencilla en el sitio web de Coachella. Eso sí, la empresa organizadora del evento deja en claro que, en cualquier momento, si así lo decidiera, esas normas pueden cambiar, incluyendo o retirando elementos.

Los fanáticos del festival Coachella llegan de todas partes del mundo para disfrutar de sus artistas favoritos (Foto: AFP)

OBJETOS PERMITIDOS DENTRO DE COACHELLA

Mochilas medianas (18″x13″x8.5″)

Curitas

Binoculares

Extractor de leche (dispositivos manuales o que funcionan con baterías)

Cámaras (digitales no profesionales, desechables, Polaroid y de película)

Barra de labial y bálsamo para hidratarlos

Zapatos de baile

Tapones para los oídos

Gotas para los ojos

Mascarillas

Riñoneras

GoPro

Chicle (paquetes sellados)

Desinfectante de manos

Sombreros

Mochilas de hidratación (vacías)

Inhaladores

Encendedores

Maquillaje

Cargadores de teléfonos móviles

Sombrillas

Botellas de agua de plástico (vacías y reutilizables)

Medicamentos recetados (el nombre de la receta debe correlacionarse con la licencia de conducir de la persona u otra identificación estatal apropiada)

Carteras y bolsos (no mayores de 12″x6″x12″)

Animales de servicio (consulte la página ADA)

Leche materna o fórmula almacenada

Cochecitos (solo para bebés o niños pequeños)

Bloqueador solar (sin aerosol)

Gafas de sol

Toallas (tamaño pequeño o mediano)

¿QUÉ COSAS ESTÁN PROHIBIDAS EN COACHELLA?