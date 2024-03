Si eres residente de Alaska, entonces presta atención pues un nuevo cheque de estímulo está por llegar en Marzo. El programa de Dividendo del Fondo Permanente (PFD por sus siglas en inglés) entregó un bono estatal de $1.312 dólares en febrero, pero tiene programado dos pagos más el resto del año y uno de ellos será en marzo. Por ello, si quieres saber cuándo se enviará y qué requisitos se necesitan para recibirlo, continúa leyendo.

A diferencia de otros cheques de estímulo que se dieron por pandemia o crisis económicas, este programa distribuye dividendos a los residentes elegibles de Alaska a partir de los ingresos generados por el Fondo Permanente de Alaska.

El Fondo Permanente de Alaska es un fondo fiduciario establecido por el gobierno estatal en 1976 para administrar los ingresos generados por la industria petrolera en el estado. Este fondo tiene como objetivo principal proporcionar un ingreso continuo y sostenible para los residentes.

De acuerdo con el cronograma del PFD, el primer pago de este año, en referencia a las ganancias del 2023, se realizó el 7 de febrero. Sin embargo, hay otro pendiente este mes. Conócelo a continuación.

El Fondo Permanente de Alaska distribuye los dividendos de los ingresos anuales del estado (Foto: Alaska Public Media)

¿CUÁNDO SE PAGARÁ EL CHEQUE DE ESTÍMULO DE MARZO EN ALASKA?

Si eres residente de Alaska y realizaste su aplicación al Departamento de Ingresos en el 2023 y todavía no has recibido tu pago, no te preocupes, que la segunda ronda de pagos de este año llegará en marzo.

De acuerdo a la página oficial del PFD, las aplicaciones de dividendos con estado “Elegible-No-Pagado” a partir del 13 de marzo, estarán distribuyéndose a partir del 21 de marzo.

No obstante, esta no es la única fecha del año en la que se entregará el cheque de estímulo de $1,312.

¿CUÁNDO SON LAS OTRAS FECHAS DE PAGO DEL MONTO DEL DIVIDENDO DE ALASKA?

Las solicitudes de dividendos de 2023 (y años anteriores) que estén en estado “Elegible-No pagado” el 10 de abril de 2024 se distribuirán el 18 de abril de 2024.

Las solicitudes de dividendos de 2023 (y años anteriores) que estén en estado “Elegible-No pagado” el 8 de mayo de 2024 se distribuirán el 16 de mayo de 2024.

¿CÓMO SABER CUÁNTO TE CORRESPONDE COMO PAGO?

El monto de dividendo es el mismo para todas las personas, pero varía dependiendo del ingreso que tuvo el estado en el año. En el caso del 2023, la cifra ha sido establecida en $1,312, como mencioné anteriormente.

Sin embargo, para el 2024–que se entregará el 2025–, este monto puede variar. Por ello, si todavía no estás inscrito para recibir este beneficio, puedes hacerlo ahora para recibirlo en el próximo año.

¿CÓMO SOLICITAR EL CHEQUE DE ESTÍMULO DE ALASKA?

Si quieres aplicar al PFD 2024, no pierdas tiempo, porque tienes hasta el 31 de marzo de 2024 a las 11:59 pm para hacerlo.

“Las solicitudes impresas estarán disponibles en las oficinas de PFD y en cientos de sitios de distribución en todo el estado (consulte el enlace debajo de la solicitud en línea). La forma más sencilla de presentar la solicitud es mediante la solicitud en línea; obtendrá un número de confirmación cuando envíe la solicitud”, explica la organización.