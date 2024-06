¿Qué haces si dejan un regalo en la puerta de tu casa? Si bien, puede causarte mucha alegría, si desconoces la identidad de la persona que te lo envió, quizá debas preocuparte, ya que al desconocer por completo al remitente es posible que seas víctima de brushing, una nueva estafa relacionada con las compras en línea. Qué es y las acciones que debes tomar si estás en esta situación. En los siguientes párrafos, te lo contamos.

Cabe mencionar que este nuevo fraude se ha extendido en Estados Unidos. Uno de ellos se registró en Minnesota, donde una mujer recibió una caja llena de globos para revelar el sexo del bebé por parte de Amazon, mientras que otro suceso similar se reportó en Illinois cuando a una familia le llegó varias cajas de Temu con gorras y cámaras. En ambos casos, ninguno de los destinatarios había realizado el pedido de dichos productos.

Cuidado con los paquetes que llegan a tu casa (Foto: Freepik)

LO QUE DEBES SABER SOBRE EL BRUSHING

Tal como lo mencionamos líneas arriba, Brushing es la nueva estafa que ha invadido Estados Unidos, en la que un minorista en línea envía diversos productos a direcciones de domicilio que encontró en una base de datos filtrados o hackeados. Su propósito es registrar una cuenta ficticia a tu nombre para generar reseñas falsas a favor de su plataforma y así su reputación crezca.

Aparentemente esto no afectaría mucho a alguien que recibe una caja con un obsequio, pero el riesgo está en la manera cómo obtuvieron tus datos personales, pues fue de forma ilegal. Al tener acceso a esta información sensible, pueden utilizarla como les venga en gana.

De acuerdo con Josh Planos, portavoz de la organización Better Business Bureau (BBB), estos inescrupulosos son vendedores de terceros que “pretenden hacer parecer que escribiste una reseña positiva de sus productos y que eres un comprador verificado. Luego publican una reseña falsa y positiva para mejorar las calificaciones de sus productos, lo que resulta en más ventas”. Asimismo, detalló a CBS News que estas estafas implican a empresas extranjeras.

Las plataformas de compras en línea cuyos nombres han sido más utilizados por estos delincuentes son Temu y Amazon. Pero cuidado, quizá puedan usar otras más para enviarte un regalo a tu casa.

SI ERES VÍCTIMA DE BRUSHING, LO QUE DE BES HACER

Si te dejan una caja en la puerta de tu casa y no sabes quién te la envió, una vez que confirmes que no se trate de ningún familiar o amigo tuyo, repórtalo a la plataforma de comercio electrónico respectivo. Si es de Amazon, llena un formulario de denuncia de paquete no deseado disponible en el sitio. Luego, devuelve el paquete.

Asimismo, para tener tus datos seguros, lo mejor es cambiar la contraseña de tu usuario. además, revisa todas tus cuentas en línea.