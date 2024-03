Este domingo 10 de marzo de 2024, el Dolby Theater de Los Ángeles se vestirá de gala para la 96ª edición de los Premios Oscar, la culminación de la temporada de premios y la noche más importante del cine.

Con una lista de nominados que incluye a películas aclamadas como Oppenheimer, Poor Things, Killers of the Flower Moon y Barbie, la competencia por los galardones será feroz. Además, el regreso de Jimmy Kimmel como presentador, la actuación musical de Ryan Gosling con “I’m Just Ken” y la rivalidad entre Lily Gladstone y Emma Stone por el premio a mejor actriz prometen una noche llena de emociones.

No te pierdas ningún detalle de la ceremonia que reconoce a lo mejor de la industria cinematográfica. Sigue leyendo para saber dónde y cuándo ver la transmisión en vivo desde México, USA y Latinoamérica.

Horarios de los Oscar 2024

País Horario Argentina 9:00 p.m. Bolivia 8:00 p.m. Brasil 10:00 p.m. Chile 9:00 p.m. Colombia 7:00 p.m. Costa Rica 6:00 p.m. Cuba 8:00 p.m. Ecuador 7:00 p.m. El Salvador 6:00 p.m. Estados Unidos 7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT / 5:00 p.m. MT / 4:00 p.m. PT Guatemala 6:00 p.m. Honduras 6:00 p.m. México 6:00 p.m. Nicaragua 6:00 p.m. Panamá 7:00 p.m. Paraguay 9:00 p.m. Perú 7:00 p.m. República Dominicana 8:00 p.m. Uruguay 9:00 p.m. Venezuela 8:00 p.m.

¿Quién es el anfitrión de los Oscar 2024?

Jimmy Kimmel será el presentador de la 96ª edición de los Premios Oscar, que se celebrará el domingo 10 de marzo de 2024. Lo acompañará como productora ejecutiva Molly McNearney, co-guionista de Jimmy Kimmel Live y esposa de Kimmel.

¿Quiénes son los presentadores de los Oscar 2024?

La lista de presentadores es extensa e incluye a ganadores del Oscar del año pasado como Brendan Fraser, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis. También estarán presentes ganadores de ediciones anteriores como Mahershala Ali, Matthew McConaughey, Lupita Nyong’o y Sam Rockwell, además de estrellas como Michelle Pfeiffer, Al Pacino, Zendaya, Nicolas Cage y Jessica Lange.

¿Quién actuará en los Oscar 2024?

En cuanto a las actuaciones musicales, se espera que varios artistas nominados a la Canción Original interpreten sus temas en la ceremonia. Entre ellos se encuentran Billie Eilish con “What Was I Made For?” de Barbie, Ryan Gosling con “I’m Just Ken” de la misma película, Jon Batiste con una canción de American Symphony, Scott George and the Osage Singers con una canción de Killers of the Flower Moon y Becky G con “The Fire Inside” de Flamin’ Hot.

La ceremonia de la 96ª edición se llevará a cabo el 10 de marzo en Los Ángeles.