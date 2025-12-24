Noé Yactayo
mailNoé Yactayo
1de 40
ESTADOS UNIDOS, 25/12/2025.- Que tengas una feliz Navidad rodeado de quienes más amas. FOTO DE CANVA.COM
Que nunca falte una sonrisa

ESTADOS UNIDOS, 25/12/2025.- Que tengas una feliz Navidad rodeado de quienes más amas. FOTO DE CANVA.COM

2de 40
ESTADOS UNIDOS, 25/12/2025.- Cambia los adornos por momentos que brillen para siempre. FOTO DE CANVA.COM
La Navidad es el amor hecho luz

ESTADOS UNIDOS, 25/12/2025.- Cambia los adornos por momentos que brillen para siempre. FOTO DE CANVA.COM

3de 40
ESTADOS UNIDOS, 25/12/2025.- ¡Feliz Navidad! Que tu corazón se llene de esperanza y amor. FOTO DE CANVA.COM
La magia está en los pequeños gestos

ESTADOS UNIDOS, 25/12/2025.- ¡Feliz Navidad! Que tu corazón se llene de esperanza y amor. FOTO DE CANVA.COM

4de 40
ESTADOS UNIDOS, 25/12/2025.- Esta Navidad, deja huellas de amor donde pises. FOTOS DE CANVA.COM
CANVA.COM
La magia no está en el árbol, sino en quien lo rodea

ESTADOS UNIDOS, 25/12/2025.- Esta Navidad, deja huellas de amor donde pises. FOTOS DE CANVA.COM

5de 40
ESTADOS UNIDOS, 25/12/2025.- No se trata de lo que damos, sino del amor con que lo hacemos. FOTOS DE CANVA.COM
CANVA.COM
Esta Navidad, deja huellas de amor donde pises

ESTADOS UNIDOS, 25/12/2025.- No se trata de lo que damos, sino del amor con que lo hacemos. FOTOS DE CANVA.COM

6de 40
ESTADOS UNIDOS, 25/12/2025.- Que esta Navidad traiga alegría y el Año Nuevo nuevos comienzos. FOTOS DE CANVA.COM
CANVA.COM
Donde hay fe y amor, siempre será Navidad

ESTADOS UNIDOS, 25/12/2025.- Que esta Navidad traiga alegría y el Año Nuevo nuevos comienzos. FOTOS DE CANVA.COM

7de 40
ESTADOS UNIDOS, 25/12/2025.- Te deseo una Navidad llena de risas y abrazos sinceros. FOTOS DE CANVA.COM
CANVA.COM
La Navidad es el amor hecho luz

ESTADOS UNIDOS, 25/12/2025.- Te deseo una Navidad llena de risas y abrazos sinceros. FOTOS DE CANVA.COM

8de 40
ESTADOS UNIDOS, 25/12/2025.- La Navidad vive en cada acto de bondad. FOTOS DE CANVA.COM
CANVA.COM
Esta noche, que la alegría sea tu estrella guía

ESTADOS UNIDOS, 25/12/2025.- La Navidad vive en cada acto de bondad. FOTOS DE CANVA.COM

9de 40
ESTADOS UNIDOS, 25/12/2025.- Esta época recuerda que cada día es una nueva oportunidad. FOTOS DE CANVA.COM
CANVA.COM
Cambia los adornos por momentos que brillen para siempre

ESTADOS UNIDOS, 25/12/2025.- Esta época recuerda que cada día es una nueva oportunidad. FOTOS DE CANVA.COM

10de 40
Que esta Navidad sea un recordatorio de lo afortunados que somos al tenernos unos a otros. (Foto: Canva.com)
La magia de la noche de Navidad es poder convertir nuestros sueños en realidad

Que esta Navidad sea un recordatorio de lo afortunados que somos al tenernos unos a otros. (Foto: Canva.com)

11de 40
¡Feliz Navidad! Que tu felicidad sea grande y tus facturas pequeñas. (Foto: Canva.com)
En estas fiestas, celebro tu amistad y el regalo de tenerte cerca

¡Feliz Navidad! Que tu felicidad sea grande y tus facturas pequeñas. (Foto: Canva.com)

12de 40
No te olvides de cerrar los ojos y pedirme como regalo esta Navidad. (Foto: Canva.com)
Que esta Navidad te acerque más a los tuyos y te regale momentos de felicidad plena

No te olvides de cerrar los ojos y pedirme como regalo esta Navidad. (Foto: Canva.com)

13de 40
Gracias por ser una parte tan especial de mi vida. ¡Te deseo una Navidad llena de amor! (Foto: Canva.com)
Aunque el tiempo transcurra deprisa, la Navidad nos deja instantes eternos

Gracias por ser una parte tan especial de mi vida. ¡Te deseo una Navidad llena de amor! (Foto: Canva.com)

14de 40
La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. (Foto: Canva.com)
Que el amor de la Navidad te rodee, te inspire y te llene de alegría

La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. (Foto: Canva.com)

15de 40
En esta Navidad, que la unión familiar sea el mejor regalo que recibas. (Foto: Canva.com)
Es la Navidad en el corazón lo que llena de Navidad el aire

En esta Navidad, que la unión familiar sea el mejor regalo que recibas. (Foto: Canva.com)

16de 40
Que esta Navidad encuentres felicidad, salud, amor y dinero. Lo que no encuentres, búscalo en Google. (Foto: Canva.com)
¡Te deseo una Navidad llena de risas, abrazos y momentos de pura felicidad!

Que esta Navidad encuentres felicidad, salud, amor y dinero. Lo que no encuentres, búscalo en Google. (Foto: Canva.com)

17de 40
Que estas fiestas de Navidad estén envueltas en papel de felicidad y atadas con una cinta de amor. (Foto: Canva.com)
No hay mejor regalo que tenerte en mi vida. ¡Feliz Navidad, amigo/a!

Que estas fiestas de Navidad estén envueltas en papel de felicidad y atadas con una cinta de amor. (Foto: Canva.com)

18de 40
Amistades como la tuya son el verdadero espíritu navideño: amor y alegría. (Foto: Canva.com)
En esta Navidad, mi mayor deseo es que tu corazón se llene de esperanza y alegría

Amistades como la tuya son el verdadero espíritu navideño: amor y alegría. (Foto: Canva.com)

19de 40
En el cielo están tristes porque han perdido un angelito. No te preocupes, no les diré dónde estás. ¡Feliz Navidad! (Foto: Canva.com)
Que la Navidad te traiga momentos llenos de amor, alegría y mucha felicidad

En el cielo están tristes porque han perdido un angelito. No te preocupes, no les diré dónde estás. ¡Feliz Navidad! (Foto: Canva.com)

20de 40
La magia de la Navidad es la de personas como tú, que hacen que el tiempo pase volando. (Foto: Canva.com)
Te deseo una Navidad llena de sonrisas, abrazos y mucho amor. ¡Feliz Navidad!

La magia de la Navidad es la de personas como tú, que hacen que el tiempo pase volando. (Foto: Canva.com)

21de 40
Se cambia de coche, de casa, de ropa, de pareja, de zapatos, de mes, de look, de trabajo, de año; pero nunca de amigos. ¡Feliz Navidad! (Foto: Canva.com)
Que esta Navidad sea un tiempo de reflexión, amor y paz para todos

Se cambia de coche, de casa, de ropa, de pareja, de zapatos, de mes, de look, de trabajo, de año; pero nunca de amigos. ¡Feliz Navidad! (Foto: Canva.com)

22de 40
La Navidad no es un momento ni una estación, es un estado de ánimo lleno de amor y generosidad. (Foto: Canva.com)
Que cada luz navideña ilumine tus sueños y los haga realidad

La Navidad no es un momento ni una estación, es un estado de ánimo lleno de amor y generosidad. (Foto: Canva.com)

23de 40
La Navidad es tiempo de dar y recibir amor. ¡Feliz Navidad, querido amigo! (Foto: Canva.com)
Celebremos esta Navidad con la misma alegría que caracteriza nuestra amistad

La Navidad es tiempo de dar y recibir amor. ¡Feliz Navidad, querido amigo! (Foto: Canva.com)

24de 40
Que en esta Navidad encuentres la paz y la felicidad que mereces. (Foto: Canva.com)
Esta Navidad tú eres mi estrella

Que en esta Navidad encuentres la paz y la felicidad que mereces. (Foto: Canva.com)

25de 40
La Navidad es el momento perfecto para abrazar la esperanza y el amor. (Foto: Canva.com)
Que nunca falte el calor de hogar esta Navidad

La Navidad es el momento perfecto para abrazar la esperanza y el amor. (Foto: Canva.com)

26de 40
La Navidad es el momento perfecto para agradecer por amigos como tú (Foto: Canva.com)
Un corazón lleno de gratitud es el mejor adorno navideño

La Navidad es el momento perfecto para agradecer por amigos como tú (Foto: Canva.com)

27de 40
“Déjame decir, sin esperanza o agenda, simplemente porque es Navidad y en Navidad se dice la verdad, que para mí eres perfecta”. (Love Actually, 2003). (Foto: Canva.com)
La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón

“Déjame decir, sin esperanza o agenda, simplemente porque es Navidad y en Navidad se dice la verdad, que para mí eres perfecta”. (Love Actually, 2003). (Foto: Canva.com)

28de 40
Amistades como la tuya son el verdadero espíritu navideño: amor y alegría. (Foto: Canva.com)
En estas fiestas, te deseo todo lo mejor. Que la alegría te acompañe siempre

Amistades como la tuya son el verdadero espíritu navideño: amor y alegría. (Foto: Canva.com)

29de 40
“Mis mejores deseos. ¡Que la Navidad traiga armonía, paz y serenidad a sus hogares!”. (Foto: Canva.com)
Esto es Navidad, la temporada de la esperanza perpetua

“Mis mejores deseos. ¡Que la Navidad traiga armonía, paz y serenidad a sus hogares!”. (Foto: Canva.com)

30de 40
“Por muchas más noches de Navidad juntos”. (Foto: Canva.com)
Que esta Navidad te llene de felicidad a ti y a toda tu familia. ¡Felices fiestas!

“Por muchas más noches de Navidad juntos”. (Foto: Canva.com)

31de 40
La verdadera magia de la Navidad es crear recuerdos inolvidables con quienes amas. (Foto: Canva.com)
Lo más importante de la Navidad no se envuelve, se siente

La verdadera magia de la Navidad es crear recuerdos inolvidables con quienes amas. (Foto: Canva.com)

32de 40
Los mejores regalos no vienen envueltos: son momentos, risas y abrazos. (Foto: Canva.com)
Que la paz y la felicidad sean tus regalos este año

Los mejores regalos no vienen envueltos: son momentos, risas y abrazos. (Foto: Canva.com)

33de 40
Que la luz de la Navidad ilumine tu camino en cada paso que des (Foto: Canva.com)
La vida me ha dado muchos regalos, pero pocos como el de tu amistad

Que la luz de la Navidad ilumine tu camino en cada paso que des (Foto: Canva.com)

34de 40
La Navidad nos recuerda lo importante que es estar rodeados de aquellos que amamos. ¡Te deseo lo mejor! (Foto: Canva.com)
La Navidad es el día que une todos los tiempos

La Navidad nos recuerda lo importante que es estar rodeados de aquellos que amamos. ¡Te deseo lo mejor! (Foto: Canva.com)

35de 40
¡Que el espíritu navideño llene tu vida de bendiciones y momentos inolvidables! (Foto: Canva.com)
La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. ¡Felices Fiestas!

¡Que el espíritu navideño llene tu vida de bendiciones y momentos inolvidables! (Foto: Canva.com)

36de 40
La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón. (Foto: Canva.com)
Que cada estrella en el cielo brille para ti con esperanza y paz en esta Navidad

La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón. (Foto: Canva.com)

37de 40
¡Feliz Navidad! He pensado tanto en tu regalo que ahora es demasiado tarde para recibirlo. (Foto: Canva.com)
La Navidad es un tiempo para estar agradecidos y para compartir amor. ¡Te deseo lo mejor!

¡Feliz Navidad! He pensado tanto en tu regalo que ahora es demasiado tarde para recibirlo. (Foto: Canva.com)

38de 40
En estas fiestas, mi corazón está lleno de gratitud por todo lo que compartimos. (Foto: Canva.com)
¡Manos arriba! Acabas de recibir un abrazo. ¡Feliz Navidad!

En estas fiestas, mi corazón está lleno de gratitud por todo lo que compartimos. (Foto: Canva.com)

39de 40
La humanidad es una grande e inmensa familia. Esto lo demuestra lo que sentimos en nuestros corazones en Navidad (Foto: Canva.com)
¡Feliz Navidad! Que el amor y la paz reinen en tu hogar y en tu corazón

La humanidad es una grande e inmensa familia. Esto lo demuestra lo que sentimos en nuestros corazones en Navidad (Foto: Canva.com)

40de 40
ESTADOS UNIDOS, 25/12/2025.- Que cada deseo tuyo encuentre su camino en esta Navidad. FOTO DE CANVA.COM
CANVA.COM
Que la Navidad encienda tus ganas de soñar

ESTADOS UNIDOS, 25/12/2025.- Que cada deseo tuyo encuentre su camino en esta Navidad. FOTO DE CANVA.COM

La Navidad 2025 se vive como una fiesta renovada, donde cada saludo se convierte en una chispa de esperanza que se comparte en segundos a través del celular. Las imágenes y tarjetas con frases entrañables permiten que un “Feliz Navidad” viaje de Lima al mundo entero, sin perder calidez ni cercanía. En un año lleno de cambios y retos, estas felicitaciones digitales ayudan a recordar lo esencial: la familia, la amistad y el deseo sincero de paz y amor para todos.​

Las tarjetas navideñas, llenas de colores, luces y símbolos clásicos como el árbol, el pesebre o los renos, se transforman en pequeños lienzos donde las palabras cobran vida. Una buena frase, colocada sobre una imagen cuidada, puede transformar un estado de WhatsApp, una historia de Instagram o un video de TikTok en un mensaje profundo que inspira, consuela o anima. Al combinar diseño visual y mensaje corto, estas piezas se adaptan al ritmo rápido de las redes sin perder el sentido espiritual y emotivo de la Navidad 2025.​

Celebrar la Navidad 2025 compartiendo tarjetas y frases especiales significa hacer presente el cariño incluso cuando no se puede abrazar en persona. Cada imagen enviada a la familia, a los amigos o a los compañeros de trabajo fortalece la unión y crea una cadena de buenos deseos que cruza chats y plataformas. Así, entre villancicos, regalos y reuniones, las tarjetas digitales se convierten en un detalle sencillo pero poderoso para desear una Navidad llena de luz y un Año Nuevo 2025 colmado de nuevos comienzos.​

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS